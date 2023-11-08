Тести були негативні: 42-річна жінка не знала про вагітність, поки не народила вдома (фото)

Жінка не знала, що вагітна, поки вдома не почалися пологи.

Про це пише Daily Star.

Тоні Браун уявлення не мала, що чекає на дитину, оскільки декілька тестів на вагітність виявилися негативними. Але у 42-річної жінки почалися пологи вдома в Ессексі.

Мама трьох дітей спершу думала, що має генетичне захворювання щитовидної залози. Обстеження та аналізи крові виявилися негативними, як і численні тести на вагітність. Минулого місяця у неї народився малюк Тео.

Хоча дитина з'явилася на світ недоношеною на 34 тижні, Тео та Тоні зараз почуваються добре.

Тоні Браун з новонародженим сином / Фото: SWNS

Мама розповіла: "Після появи початкових симптомів мені завжди було боляче. Я відчувала, що мене роздуло – це була грудка в животі, яка ніяк не могла минути. Я зробила тести на вагітність, але вони були негативними. Я змінила свою дієту в надії, що це вирішить проблему, але грудка у шлунку все ще була дуже болісною. Зрештою мені поставили невірний діагноз: фекальний закреп і дали проносне".

Тоні потрапила до лікарні минулого тижня через сильний біль. Сестра відвезла її до відділення невідкладної допомоги, сподіваючись, що лікарі проведуть додаткові обстеження. Але після тривалого очікування та короткого обстеження Тоні відправили додому після клізми.

Того вечора чоловік Тоні, 41-річний Гері Браун, почув її крики у ванній кімнаті. Він відчинив двері, і його дружина розтяглася на плитці, вся в крові та плаценті, а поряд з нею була дитина.

Замість того, щоб нарешті сходити до туалету, у неї почалися перейми, і в неї народився Тео. Гері сказав, що це випробування було "шокувальним", і він досі не оговтався.

Тоні Браун з чоловіком та дітьми / Фото: SWNS

Він сказав: "Мені довелося схопити Тео і завернути його в рушник. Я був приголомшений тим, що відбувається. Я викликав швидку допомогу, яка відвезла Тео до лікарні, і виявилося, що він народився на шість тижнів раніше за термін. Він народився дуже недоношеним, важив 1,5 кг. Ні я, ні Тоні, ні хтось із лікарів, яких ми відвідували, не розуміли, що вона вагітна. Її живіт був трохи піднятий, але ми подумали, що він просто набряк через проблеми зі шлунком. На щастя, із Тео зараз все гаразд, і він вийшов з інкубатора. Жодних ускладнень не було, і я дуже люблю Тео, і тепер він є частиною нашої родини".

Нагадаємо, жінка народила дитину своєму рідному брату. Вона стала сурогатною матір'ю.

Читайте також: