Тіктокера ув'язнили на шість років за образу президента: що він сказав

Угандійський суд засудив 24-річного чоловіка до шести років ув'язнення за образу президента і першої сім'ї у своєму відео, розміщеному в TikTok.

Про це повідомляє ВВС.

Едвард Авебва був звинувачений у розпалюванні ненависті та поширенні "оманливої та зловмисної" інформації проти президента Йовері Мусевені, першої леді Джанет Мусевені та сина Мухузі Кайнеругаби, який очолює збройні сили.

Суд також почув, що Авебва поділився образливою інформацією і сказав, що за президента Мусевені будуть підвищені податки. Він визнав свою провину і перепросив.

Суддя сказала, що хоча він благав про помилування, він не мав вигляд, що розкаюється у своїх діях, а слова, використані на відео, були "дійсно вульгарними".

"Обвинувачений заслуговує на покарання, яке дозволить йому зробити висновки зі свого минулого, щоб наступного разу він поважав особу президента, першої леді і першого сина", - сказала суддя Стелла Маріс Амабіліс.

Він був засуджений до шести років за кожне з чотирьох звинувачень проти нього, які будуть розглядатися одночасно.

Правозахисні групи регулярно засуджують владу Уганди за порушення прав людини і свободи слова. 2022 року угандійський письменник Яквенза Рукірабашайя, лауреат багатьох премій, був звинувачений за двома пунктами "образливого спілкування" після того, як зробив невтішні зауваження про президента і його сина у Twitter. Він втік з країни до Німеччини, провівши місяць у в'язниці, де, за його словами, його катували.

Активістка і письменниця Стелла Ньянзі, яка також перебуває у вигнанні, раніше була ув'язнена після публікації вірша з критикою Мусевені.

Президент Мусевені перебуває при владі від 1986 року – за 14 років до народження Авебви. 2022 року він підписав закон про боротьбу з проявами ненависті, який розкритикували правозахисні групи, заявивши, що він спрямований на придушення свободи слова в Інтернеті.

Президент Уганди Йовері Мусевені / Фото: Getty Images

Минулого року конституційний суд постановив, що розділ закону, який передбачає покарання за "образливе спілкування", є неконституційним.

Угандійський адвокат з прав людини Майкл Абонека заявив, що Авебва був звинувачений за тим самим ширшим законом, який вони все ще оскаржують у суді, оскільки "він розпливчастий".

Нагадаємо, на Мальдівах міністерку заарештували за "чорну магію" над президентом. За це передбачено покарання у вигляді шестимісячного ув'язнення.

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