Тіктокерку засудили до двох років ув'язнення за відео зі свинячою шкіркою: подробиці, фото

Її також оштрафували на 16 269,22 долара.

В Індонезії жінку засудили до двох років ув'язнення за вірусне відео в TikTok, на якому вона їсть свинину під час подорожі Балі.

Про це пише nypost.com.

Ліна Лутфіаваті, відома під ім'ям Ліна Мукерджі, вимовила ісламську фразу перед тим, як з'їсти свинячу шкірку на камеру.

Вживання свинини суворо заборонено в ісламі, а іслам є домінуючою релігією Індонезії.

У 33-річної блогерки, яка ідентифікує себе як мусульманка, понад 2 мільйони підписників у соціальних мережах. Мукерджі сказала, що спробувала свинину з цікавості.

Ліна Лутфіаваті / Фото: скриншот з відео

Хоча Індонезія є країною з мусульманською більшістю, чимало населення популярного курортного острова Балі ідентифікують себе як індуїсти.

На відео можна почути, як Мукерджі вимовляє "Басмала", що арабською означає "в ім'я Аллаха".

Цього тижня суд у місті Палембанг на Південній Суматрі засудив її до двох років тюремного ув'язнення після того, як її було визнано винною у "поширенні інформації, спрямованої на розпалювання ненависті до релігійних осіб та конкретних груп", повідомляє AFP.

Ліна Лутфіаваті / Фото: скриншот з відео

Її також оштрафували на 16 269,22 долара, і якщо суму не буде виплачено, термін її ув'язнення може бути продовжений на три місяці.

Про Мукерджі повідомили через відео у березні, а у травні поліція висунула їй звинувачення. Її дії були засуджені консервативними групами, зокрема вищим мусульманським духовним органом країни, Радою улемів Індонезії, яка винесла постанову, назвавши відео блюзнірським.

Нагадаємо, дівчина з роздвоєним язиком ошелешила юзерів, як вона їсть. Вона навчилася рухати кожною половинкою.

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