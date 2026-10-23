Тіла прибульців та яйцеподібний апарат: Пентагон оприлюднив нові документи про НЛО

НЛО / © Міністерство оборони США

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Пентагон оприлюднив нову порцію розсекречених матеріалів про непізнані літальні об’єкти (НЛО), серед яких — свідчення американського військового про ймовірне виявлення позаземного апарата та тіл істот нелюдського походження після загадкової катастрофи в Розуеллі 1947 року. За словами очевидця, уламки та тіла доправили до охоронюваного ангара, де йому дозволили оглянути незвичайний об’єкт яйцеподібної форми.

Про це пише британське видання Daily Mail, посилаючись на розсекречений документ із письмовими свідченнями під присягою, які були складені 2002 року та тривалий час залишалися засекреченими.

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Військовий описав загадковий апарат і тіла

У документі йдеться про військового офіцера, ім’я якого в оприлюдненому файлі відредагували. За даними Daily Mail, імовірно, це Волтер Гаут — колишній речник авіабази ВПС США в Розуеллі, який помер 2005 року.

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У своїх свідченнях Гаут стверджував, що на початку липня 1947 року американські військові виявили в штаті Нью-Мексико незвичайний апарат і кілька тіл. Згодом їх нібито доправили до охоронюваного приміщення, відомого як «Будівля 84» або ангар P-3.

За описом очевидця, об’єкт мав яйцеподібну форму, був завдовжки приблизно 3,6–4,5 метра та завширшки близько 1,8 метра. Він не мав вікон, крил, хвоста чи шасі, а його поверхня нагадувала тонкий, але надзвичайно міцний метал.

«Я переконаний, що те, що я особисто спостерігав, було якимось типом апарата та його екіпажем із відкритого космосу», — заявив свідок у свідченнях 2002 року.

За словами Гаута, тіла перебували під брезентовим покриттям. Він стверджував, що зміг побачити голови істот, які здавалися непропорційно великими, а самі тіла за розмірами нагадували десятирічних дітей — їхній зріст становив приблизно 1,2 метра.

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Водночас у документі не наведено незалежних доказів того, що йшлося саме про позаземних істот. Також не розкривається, що сталося з описаними рештками після їхнього доправлення до ангара.

Що відомо про Розуелльський інцидент

Історія, описана у звіті, стосується знаменитого Розуелльського інциденту 1947 року, який став однією з найвідоміших загадок в історії досліджень НЛО.

8 липня 1947 року військові США повідомили про виявлення «літального диска» поблизу Розуелла. Однак згодом офіційна версія змінилася: американська влада заявила, що знайдені уламки належали метеорологічному зонду.

Згідно з оприлюдненими свідченнями Гаута, того дня військове керівництво обговорювало виявлення уламків у двох різних місцях. Одне з них розташовувалося на ранчо на північний захід від Розуелла, а інше, за твердженням очевидця, містило яйцеподібний апарат і тіла.

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Свідок також стверджував, що військові розглядали можливість оприлюднити інформацію про перше місце, щоб відвернути увагу від другого. Згодом він отримав наказ підготувати пресреліз про виявлення «літального диска».

У розсекреченому документі згадується і майор Джессі Марсел, офіцер розвідки, який займався уламками. За твердженнями, наведеними у свідченнях, частину матеріалів могли підмінити уламками метеозонда та радіолокаційного відбивача.

Нагадаємо, після того, як у травні цього року Пентагон публікував нові відео та 222 файли про НЛО, прихильники цієї теми назвали матеріали «найкращими доказами» можливої присутності іншопланетян на Землі.

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