Тілесні покарання в дитинстві призводять до проблем у підлітковому віці — канадські психологи

Побиття чи навіть ляскання дітей може стати причиною проблем зі здоров'ям і поведінкою в юнацькому віці.

У Канадському журналі психіатрії опублікували нове дослідження про те, що тілесні покарання в дитинстві можуть стати причиною проблем у підлітковому віці.

У дослідженні взяли участь 1883 підлітки у віці 14-17 років. За словами вчених, дитину навіть не можна ляскати, адже це може призвести до виникнення проблем з фізичним і психічним здоров'ям і девіантної поведінки в підлітковому віці.

Зазначається, що тілесні покарання не усувають агресію та інші поведінкові проблеми у дитини, як це вважають батьки чи педагоги. Навпаки — вони призводять до ще більш зухвалої поведінки в підлітковому віці.

Згідно з опитуванням, 18% дітей у віці 14-17 років повідомили, що їх ляскали по попі або били по руках три або більше разів у житті. У них також виявили більш високу частоту виникнення психічних захворювань. Такий же метод покарань може позначитися і на фізичному здоров’ї дитини у майбутньому.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці склали протоколи на жінку, яка била маленьку дитину. Знущання з малюка зафіксували на відео очевидці і виклали у соцмережі, а правоохоронці встановили особу матері.

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