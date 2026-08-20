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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
1 хв

Тільки генії впораються з цією загадкою за 40 секунд: переставте один сірник і виправте рівняння

Мозок легко обманює вас у цій задачі. Переставте один сірник і знайдіть правильну відповідь.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Тільки генії впораються з цією загадкою за 40 секунд: переставте один сірник і виправте рівняння

© Credits

Складне на перший погляд математичне рівняння можна зробити правильним, переставивши лише один елемент. Перевірити свою уважність і швидкість мислення пропонують за допомогою математичної загадки із сірниками.

Про це пише Радіотрек.

Учасникам пропонують виявити помилку в математичному виразі та виправити її, перемістивши тільки один сірник. При цьому діють суворі обмеження: заборонено рухати знак рівності, а також змінювати підсумкову цифру 4 в результаті рівняння.

На роздуми та самостійний пошук рішення дається 40 секунд.

Математична загадка із сірниками / © соцмережі

Математична загадка із сірниками / © соцмережі

Правильна відповідь

Щоб математичний вираз став правильним, необхідно змінити розташування одного сірника у вихідних цифрах. У результаті правильна рівність має такий вигляд: 8 + 2 — 6 = 4.

Відповідь / © соцмережі

Відповідь / © соцмережі

Нагадаємо, про одну цікаву головоломку з вагами: багато хто помиляється з першого разу.

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