Тіло вкрилось пухирцями: у жінки через рідкісне захворювання почалась алергія на власну дитину (фото)

Тіло вкрилось пухирцями: у жінки через рідкісне захворювання почалась алергія на власну дитину (фото)

Жінка лікує захворювання навіть після пологів.

Тіло жительки графства Гемпшир, що у Великій Британії, під час вагітності та після пологів покрилось пухирцями. Жінка стверджує, що таким чином через рідкісну хворобу в неї проявилась алергія на власну дитину.

Про це пише nypost.com.

Фіона Хукер розповіла, що вдруге завагітніла наприкінці 2020 року. Спочатку все було нормально, проте за два місяці до пологів на її животі з'явились червоні плями. Тоді вона звернулась до лікарів і ті прописали їй ліки.

"Це було щось схоже на алергію на мою власну дитину", - розповіла Фіона Хукер.

nypost.com

На восьмому місяці вагітності на тілі жінки з'явились пухирці та біль. У червні 2021 року жінка народила здорову дитину, проте її стан різко погіршився.

"Пухирці були на животі, руках, шиї. Через це було складно тримати дитину", - згадує жителька Великої Британії.

У жінки медики діагностували захворювання, яке називається пемфігоїд гестаційний. Це - автоімунне захворювання, викликане тим, що імунна система жінки виробляє аутоантитіла і помилково атакує власну шкіру. Це захворювання трапляється в однієї з 50 тис. жінок.

nypost.com

Фіона Хукер додала, що медики пояснили, що це захворювання ще не до кінця вивчене, а тому вони не можуть встановити точні причини його виникнення.

"Лікарі сказали, що щось у ДНК батька змушує плаценту почати атакувати білок, який також знаходиться у шкірі, тому моє тіло атакувало мою шкіру", - каже жінка.

Жителька Великої Британії розповіла, що останні пів року вона лікувала це захворювання, а тепер хоче привернути увагу до цієї небезпечної хвороби.

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