Тіло знайшли лише через сім років: що відомо про таємничу смерть підлітка в димарі

Пошуки 18-річного Джошуа Меддакса з американського штату Колорадо завершилися моторошним відкриттям лише через сім років. Підлітка, який у 2008 році просто вийшов на коротку прогулянку і не повернувся додому, виявили всередині димоходу за милю від його оселі. Обставини його смерті досі породжують запитання.

Про це повідомило видання LADBible.

Родина Меддакса роками сподівалась, що хлопець міг залишити місто й розпочати нове життя. Його батько об’їздив кемпінги та притулки в окрузі, намагаючись знайти бодай слід.

«Якось вранці я прокинувся, а він був там, а потім він просто не повернувся додому. Ми думали, що він був з друзями, але ніхто його не бачив. Це довгострокова річ, коли ти переживаєш горе в очікуванні», — згадував Майк Меддакс.

Лише у 2015 році будівельники, які розбирали стару хатину, натрапили на різкий запах. Коли вони відсунули меблі, що закривали камін, то знайшли акуратно складений одяг. Усередині димоходу виявили муміфіковані останки хлопця. Особу підтвердили за стоматологічними даними та давньою травмою — відсутньою частиною правого вказівного пальця, яку він втратив у дитинстві.

Слідчі дійшли висновку, що Меддакс самостійно проліз у димар і застряг, а смерть настала внаслідок переохолодження. Хлопець перебував у позі ембріона. Однак у цій версії є багато неузгодженостей.

Власник хатини Чак Мерфі стверджує, що зайти в димар зверху було неможливо — там був встановлений сталевий прут, який мав захищати від тварин. Крім того, внизу димоходу стояв великий предмет меблів, що повністю перекривав отвір.

«Немає жодного способу, щоб цей хлопець заповз у той димар з цією сталевою павутиною. Він не спускався димарем», — заявив Мерфі.

Додаткові запитання викликає і те, що хлопець був одягнений лише в термосорочку, тоді як інші речі залишалися складеними біля каміна. Як він опинився всередині димаря? Чому роздягнувся? Як зміг зайти до будинку, якщо камін був заблокований? Жодної з цих загадок не вдалося розв’язати.

Коронер округу Ел Борн визнав: справа надзвичайно заплутана і позбавлена відповідей на низку ключових питань. Офіційно смерть Меддакса класифікована як нещасний випадок.

Сестра Джошуа, Кейт, після виявлення тіла написала: «Це точно не той результат, на який сподівалася родина Меддаксів та численні друзі та близькі мого брата Джоша. Однак ми безмежно вдячні за можливість нарешті влаштувати Джошу належну поминальну службу, якої він заслуговує, і нарешті поховати Джоша».

Попри завершене слідство, історія Меддакса й досі лишається однією з найзагадковіших у Колорадо.

