Тисячі людей стежать за стільцем у покинутому будинку: навіщо вони це роблять (фото)

У містечку Нью-Джерсі, США, сформувалося віддане товариство місцевої знаменитості – стільця, що звисає з верхнього поверху занедбаного будинку.

Про це пише upi.com.

Спільнота у Facebook під назвою Chair Watch зібрала майже 10 000 підписників і пропонує щоденні оновлення про найдрібніші рухи ненадійно розташованого сидіння. Юзери дивуються та захоплюються, як він досі не впав.

Стілець на даху / Фото: Facebook

До слова, побачити його на власні очі приїжджають навіть туристи.

Стілець на даху / Фото: Facebook

"Одного разу він впаде, але до того часу ми всі повинні проїхати повз і подивитися на стілець у всій його красі", — йдеться в описі групи. "Чому він досі там? Як довго він може протриматись? Чи знесеться він перш, ніж весь будинок звалиться? Він прибитий до підлоги? Речі, які ми всі хочемо знати і не хочемо знати одночасно, бо це зіпсує веселощі. Стеж за стільцем разом з нами".

Стілець на даху / Фото: Facebook

Члени групи закликають усіх, хто робить паломництво, не чіпати будинок чи стілець, щоб він не впав від зовнішнього втручання.

Нагадаємо, у США фермер виростив найбільшого у світі гарбуза, вага якого приголомшує. На нього чоловік витратив 15 000 доларів.

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