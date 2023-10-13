Тисячі людей стежать за стільцем у покинутому будинку: навіщо вони це роблять (фото)

Він став предметом захоплення.
У містечку Нью-Джерсі, США, сформувалося віддане товариство місцевої знаменитості – стільця, що звисає з верхнього поверху занедбаного будинку.
Про це пише upi.com.
Спільнота у Facebook під назвою Chair Watch зібрала майже 10 000 підписників і пропонує щоденні оновлення про найдрібніші рухи ненадійно розташованого сидіння. Юзери дивуються та захоплюються, як він досі не впав.
До слова, побачити його на власні очі приїжджають навіть туристи.
"Одного разу він впаде, але до того часу ми всі повинні проїхати повз і подивитися на стілець у всій його красі", — йдеться в описі групи. "Чому він досі там? Як довго він може протриматись? Чи знесеться він перш, ніж весь будинок звалиться? Він прибитий до підлоги? Речі, які ми всі хочемо знати і не хочемо знати одночасно, бо це зіпсує веселощі. Стеж за стільцем разом з нами".
Члени групи закликають усіх, хто робить паломництво, не чіпати будинок чи стілець, щоб він не впав від зовнішнього втручання.
Нагадаємо, у США фермер виростив найбільшого у світі гарбуза, вага якого приголомшує. На нього чоловік витратив 15 000 доларів.
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