Тисячі мертвих крабів і омарів гниють на побережжі: причини катаклізму незрозумілі

У лабораторії експерти будуть перевіряти воду на забруднення, а ракоподібних — на наявність паразитів та хвороб.

На пляжах північного сходу Англії місцеві жителі останнім часом спостерігають жахливу картину - тисячі мертвих крабів і омарів викинуло на берег. Фахівці наразі не можуть назвати причину масової загибелі морських істот.

Про це повідомляє Daily Mail.

Очевидці стверджують, що мертві морські істоти упереміш з водоростями масово гниють на побережжі. Деякі мешканці намагаються повернути крабів, які подають ознаки життя, у воду.

В агентстві з навколишнього середовища підтвердили, що зразки морських істот та морської води було взято для лабораторного аналізу. Воду перевірятимуть на забруднення, а мертвих ракоподібних - на наявність паразитів і хвороб.

Професор Алекс Форд із Інституту морських наук при Університеті Портсмута вважає, що причини цього катаклізму можуть бути різними — осінні шторми, хімічне забруднення та токсичні водорості.

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Не виключено також, що причиною масової загибелі крабів та омарів стали захворювання, викликані бактеріями, вірусами чи паразитами.

Розслідування триває, але наразі немає остаточного пояснення цього загадкового катаклізму.

Нагадаємо, раніше на півдні Великої Британії зафільмували викиди з каналізаційної труби, які попливли просто у море.

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