Тисячі птахів на вулицях Мехіко викликали страх перед "кінцем світу": відео

Загадкова зграя із тисяч птахів, яка буквально окупувала столицю Мексики, викликала страх і занепокоєння серед місцевих жителів. Дехто напівжартома коментує пташине нашестя наближенням “кінця світу”.

У соцмережах публікують кадри дивної поведінки птахів, які обліпили будівлі та тротуари, ніби не збираючись більше ніколи їх покидати.

Як зауважив один із користувачів Twitter, такі зграї “ніколи не є хорошим знаком”, оскільки вони начебто сигналізують про якусь небезпеку.

configuroweb: ⚡In Mexico, birds began to accumulate on the streets.



The main version of what is happening is that the birds feel the approach of an ecological crisis. pic.twitter.com/erru1dFFpu — Jimmy (@Jimmy17088546) February 24, 2023

Ніхто не пояснює конкретно, яка це може бути небезпека, у переліку можливих причин називають наближення шторму, магнітну аномалію та сонячний спалах.

Один з користувачів пожартував, що зграї готуються повторити відому сцену з фільму жахів “Птахи” Альфреда Гічкока.

У коментарях до відео стверджують, що така масова поява птахів також цими днями була зафіксована на півдні Сполучених Штатів, зокрема в Техасі, Нью-Джерсі та на острові Лонг-Айленд.

Нагадаємо, раніше у Мексиці 50-річний пірнальник за молюсками став жертвою дуже рідкісного нападу білої акули, внаслідок якого вона відкусила йому голову.

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