Тисячі юзерів намагаються вирішити складну загадку про крадіжку: відповідь проста

Загадка про людину, яка краде гроші з магазину, стала вірусною в Мережі та змусила тисячі людей ламати голову, намагаючись її вирішити.

Про це пише Mirror.

Про проблему поділився у повідомленні на X (раніше Twitter) користувач @NoContextHumans, який заявив, що все ще намагається її вирішити. До твіту прикріплено зображення 100-доларової купюри та аркуша паперу. У записці йдеться: "Чоловік краде 100 доларів із каси магазину. Потім він купує в цьому магазині товарів на 70 доларів, використовуючи 100-доларову купюру і отримує здачу на 30 доларів. Скільки грошей магазин втратив...".

I’m still trying to work out the answer… pic.twitter.com/ZMgkMBmGoH — Out of Context Human Race (@NoContextHumans) September 23, 2023

Допис швидко став вірусним: його переглянули понад 50 мільйонів разів, він зібрав понад 108 000 вподобань, а також тисячі ретвітів та відповідей. Запитання здається досить простим, але це не завадило людям обговорювати "правильну" відповідь у коментарях.

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Перша відповідь – найпопулярніша серед користувачів X і доволі проста: "Магазин втратив 100 доларів. Потім вони отримали ці 100 доларів. На даний момент магазин втратив 0 доларів. Але потім магазину довелося повернути гроші. 30 доларів здачі. Таким чином магазин точно втратив 30 доларів. Магазин також втратив товарів на 70 доларів. Таким чином, зрештою магазин втратив 30 доларів готівкою + 70 доларів товарами = всього 100 доларів".

Багато людей погодилися: "Будь-яка інша відповідь, крім 100 доларів, дуже і дуже неправильна". Ще один користувач написав: "Легко! З чим чоловік увійшов до магазину? Відповідь – ні з чим. З чим він вийшов із магазину? Товарів на 70 доларів та 30 доларів. Як ви, американці, кажете, порахуйте".

Проте не всіх це переконало: "Недостатньо інформації. Залежить від вартості проданих товарів та від того, чи повідомили вони про це своїй страховій компанії. Прибуток = виторг мінус витрати. Припустимо, злочинець пішов із товаром вартістю 70 доларів та 30 доларів, нібито це 100 доларів. Але товар вартістю 70 доларів насправді, мабуть, не коштував магазину 70 доларів. Таким чином вони втратили 30 доларів плюс будь-яку базову вартість, яку вони мали для товару вартістю 70 доларів. Додайте сюди чисту вартість підвищення страхових ставок".

Хтось інший подумав, що відповідь – 200 доларів: "Початкові 100 доларів, 30 доларів здачі та запаси на 70 доларів = загальна сума 200 доларів". У той час, як інший користувач стверджував, що відповідь була 30 доларів, мотивуючи це так: "Відповідь – 30. Прочитайте запитання. Там написано скільки грошей магазин втратив, а не товарів. Вони втратили 100, 100 повернули… навіть на цьому етапі. Магазин віддає 30 своїх грошей, так що 30. Там не написано ні про товар, ні про вартість товару".

Нагадаємо, невезучий чоловік втратив приз у мільйон фунтів стерлінгів через власну помилку. Його долю можуть повторити ще дві людини.

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