Тюлень / © Національний антарктичний науковий центр

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Українські полярники зафільмували незвичайну поведінку тюленя-крилеїда поблизу антарктичної станції «Академік Вернадський». Тварина перевернулася на спину та почала качатися в снігу, немов робила «снігового янгола».

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

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«Зробив „снігового янгола“ та вирушив відпочивати до родичів. Таке цікаве відео нещодавно зняли наші полярники неподалік станції „Академік Вернадський“», — зазначили в центрі.

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Кумедні кадри дослідникам вдалося зняти на припаї в одній із бухт острова Галіндез, де розташована українська станція.

Як пояснив біолог 31-ї експедиції Кирило Суліма, така поведінка цілком звична для крилеїдів. Перевертаючись на спину та рухаючись по снігу, ці тварини чухаються.

Після своєрідної снігової процедури тюлень поповз до інших крилеїдів, які відпочивали неподалік. Він приєднався до групи та зручно вмостився поруч із ними на крижині.

У науковому центрі зазначили, що життя тюленів-крилеїдів нерозривно пов’язане з антарктичним льодом. Саме на ньому вони відпочивають, народжують дитинчат і вигодовують їх.

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Крім того, ці тварини нерідко подорожують Антарктикою на плавучих крижинах. Такий спосіб пересування зручний для них, адже на кригу легко вибратися, а поруч завжди є вода, де можна знайти їжу.

Під час таких мандрівок крилеїдів можна зустріти як поодинці, так і великими групами, що налічують десятки або навіть сотні тварин.

Що відомо про тюленів-крилеїдів

Тюлень-крилеїд (Lobodon carcinophaga), також відомий як тюлень-крабоїд, — один із найчисленніших видів тюленів у світі. Ці тварини мешкають навколо Антарктиди, переважно в зоні плавучого пакового льоду.

Дорослі особини в середньому досягають 2,3 метра завдовжки та важать близько 200 кілограмів. Вони мають відносно струнке тіло, видовжену морду та коричневе або сріблясте хутро.

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Попри свою назву тюлені-крабоїди не харчуються крабами. Понад 90% їхнього раціону становить антарктичний криль. Завдяки особливій будові зубів ці тварини можуть відфільтровувати дрібних ракоподібних із води.

Крилеїди можуть збиратися у великі групи. На льоду спостерігали скупчення до тисячі особин, а у воді — до кількох сотень. Водночас дорослі тюлені частіше тримаються поодинці або групами до трьох особин.

Природними ворогами крилеїдів є морські леопарди та косатки. Морські леопарди переважно полюють на молодих тюленів, через що на тілі багатьох тварин залишаються характерні шрами.

Нагадаємо, раніше в Національному антарктичному науковому центрі повідомляли, що в Антарктиді розпочався сезон відкладання яєць у пінгвінів. Біля станції «Академік Вернадський» уже виявили перші кладки, а науковці очікують, що їхня кількість сягне кількох тисяч.

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