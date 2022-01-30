"Тобі 29 років і ти нічого не домігся": чоловік намагався вбити себе, бо його син не хоче одружуватись

Чоловік бідкався, що його син і досі неодружений.
У Шанхаї, що в Китаї, врятували 55-річного чоловіка, який наковтався таблеток. Чоловік передав охоронцям вокзалу записку, в якій йшлось про те, що причиною його вчинку є те, що його 29-річний син і досі не одружився.
Про це пише Insider.
На залізничному вокзалі Шанхаю раптово знепритомнів чоловік. Він встиг охоронцям передати записку, в якій повідомив, що він "вчинив самогубство через ганьбу", оскільки його 29-річний син не хоче одружуватись.
"У людей мого віку в селі вже є діти та онуки. А тобі 29 років і ти нічого не домігся", - йшлось у записці.
55-річного чоловіка вдалось врятувати, його госпіталізували.
Як зазначає видання, мотивом вчинку 55-річного чоловіка стало те, що в Китаї існує традиція, що до 30 років молоді люди повинні мати родину. Для цього батьки навіть організовують їм побачення наосліп.
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