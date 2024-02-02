Точка Немо: що відомо про найвіддаленіше місце на Землі, де найближчі люди перебувають у космосі

У світі є одне місце, яке настільки далеке від людського контакту, що якщо туди потрапити, найближчою людиною був би космонавт у космосі.

Про це пише ladbible.com.

Це тихе місце, розташоване в Тихому океані і називається точкою Немо. Воно названо на честь дослідника капітана Немо із пригодницького роману Жюля Верна "20 000 льє під водою".

На Землі немає місця, куди можна було б вирушити далі від суші та людей, які живуть на ній, ніж від точки Немо. Найближче до неї розташований крихітний острів Дюсі, на відстані 2688 км на північ. Найближче заселене місце — острів Пасхи.

Точка Немо / Фото: Google Maps

А от Міжнародна космічна станція та астронавти, які живуть на її борту, можуть перебувати на відстані до 400 км, але в космосі. Тому швидше можна потрапити до них, ніж на найближчу ділянку землі.

Втім, знайти це місце самостійно не вдасться, тому що точка Немо насправді не є точкою суші, а просто місцем, яке, за розрахунками експертів, розташоване якнайдалі від чогось ще.

Територія навколо цього місця стала "цвинтарем космічних кораблів", де було поховано декілька космічних станцій та кораблів, термін експлуатації на орбіті яких добіг кінця. У період від 1971 по 2016 рік туди впало понад 260 космічних кораблів, і саме тут має бути Міжнародна космічна станція, якщо і коли вона досягне кінця свого експлуатаційного терміну. Це місце обрано через відсутність будь-якої фауни, крім деяких водних бактерій.

Координати точки Немо – 48°52′31″ пд. ш. 123°23′33″ з. д.

Нагадаємо, ексвійськовий заявив, що прожив 92 дні на кораблі іншопланетян, поки на землі минуло 18 хвилин. Алекс Коллієр виступає з розповіддю про свою подорож у багатьох країнах світу.

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