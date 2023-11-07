Топ-10 найагресивніших порід собак: більшість вас здивує (фото)

За даними Американської ветеринарно-медичної асоціації, агресивні собаки кусають людей понад 4,5 мільйони разів на рік. Близько 20 відсотків випадків укусів собак потребують медичної допомоги.

Про це пише Newsweek.

У дослідженні Гельсінського університету 2021 року було зібрано дані про 13 715 собак, зокрема 1791 собаку з частими епізодами агресивної поведінки.

Дослідники виділили кілька факторів, що сприяють агресивності:

Боязкість . Страх був найважливішим чинником агресивної поведінки. Набагато більше, ніж порода чи інші чинники.

. Страх був найважливішим чинником агресивної поведінки. Набагато більше, ніж порода чи інші чинники. Вік . Літні собаки були агресивнішими. Можливо, тому, що біль від хронічних захворювань робить їх менш терплячим до людей.

. Літні собаки були агресивнішими. Можливо, тому, що біль від хронічних захворювань робить їх менш терплячим до людей. Стать . Собаки-самці були агресивніші, ніж самки. Стерилізація не вплинула на агресивність.

. Собаки-самці були агресивніші, ніж самки. Стерилізація не вплинула на агресивність. Розмір . Маленькі собаки були агресивнішими, ніж більші породи. Можливо, тому, що вони більше бояться людей і тварин, які набагато більші за них.

. Маленькі собаки були агресивнішими, ніж більші породи. Можливо, тому, що вони більше бояться людей і тварин, які набагато більші за них. Досвід власника . Домашні тварини власників собак, які вперше вступили в контакт із собаками, були більш схильні до агресивності.

. Домашні тварини власників собак, які вперше вступили в контакт із собаками, були більш схильні до агресивності. Соціалізація . Собаки, які не мали собак-компаньйонів, були агресивнішими щодо людей.

. Собаки, які не мали собак-компаньйонів, були агресивнішими щодо людей. Порода. Розведення собак - ще один фактор, що впливає на агресію, але його вплив не є переважним. Дресирування може допомогти собакам більш агресивних порід жити з людьми та іншими тваринами.

10 найагресивніших порід собак

Університет Гельсінкі опублікував дані про агресивність 22 порід собак. Ці 10 собак агресивніші:

1. Довгошерстий коллі

Довгошерстий коллі / Фото: Getty Images

Середня вага: від 18 до 29 кг.

Середній зріст: від 50 до 60 см.

Очікувана тривалість життя: від 14 до 16 років.

Віддана та мила Лессі популяризувала цю породу. Але, як і витівки телезірки, її репутація доброзичливого собаки може виявитися вигадкою. За даними дослідження університету Гельсінкі, шорсткі коллі (або довгошерсті коллі) виявилися найагресивнішою породою.

Ці собаки, як відомо, дуже енергійні та пильні. Це може сприяти їхній агресивності щодо незнайомців. Вони також дуже лояльні та можуть огризнутися, коли їхній родині загрожує небезпека.

2. Мініатюрний пудель

Пудель

Середня вага: від 4,5 до 7 кг.

Середній зріст: від 25 до 28 см.

Очікувана тривалість життя: від 13 до 15 років.

Як і інші маленькі собаки, які брали участь у дослідженні університету Гельсінкі, мініатюрні пуделі поводяться агресивно, щоб компенсувати свій розмір. Вони дуже енергійні, і їхня гіперактивність іноді може переростати в більш агресивну поведінку. Мініатюрні пуделі часто здаються "тявкаючими", а не небезпечними, але, згідно з дослідженням, вони, як і раніше, залишаються однією з найагресивніших порід собак.

3. Цвергшнауцер

Цвергшнауцер / Фото: Credits

Середня вага: від 5 до 13 кг.

Середній зріст: від 30 до 35 см.

Очікувана тривалість життя: від 12 до 15 років.

Зменшена версія стандартного шнауцера. Цвергшнауцери були виведені в Німеччині в 19 столітті як сторожові собаки. Їхній зріст може зробити їх більш агресивними, ніж їхні більші побратими.

Цвергшнауцери також безстрашні, попри свої розміри. Вони не відступлять перед бійкою, що може призвести до загострення звичайної ситуації.

4. Німецька вівчарка

Німецька вівчарка / Фото: Pexels

Середня вага: від 22 до 40 кг.

Середній зріст: від 55 до 66 см.

Очікувана тривалість життя: від 9 до 13 років.

Німецькі вівчарки часто служать поліцейськими чи військовими собаками, але не через свою агресивність. Навпаки, це тому, що вони добре реагують на тренування. Власники німецьких вівчарок можуть використовувати це у своїх інтересах та привчати своїх собак до гарної поведінки. Ця робота допомагає їм спалити всю свою енергію. Без достатньої стимуляції можуть звернути свою жвавість в агресію.

5. Іспанський водяний собака

Іспанський водяний собака / Фото: Getty Images

Середня вага: від 14 до 22 кг.

Середній зріст: від 38 до 50 см.

Очікувана тривалість життя: від 10 до 14 років.

Цих собак середнього розміру, відомих своїми кучерями, спочатку розводили для пошуку збитих водоплавних птахів. Це може сприяти їхній агресивності вище за середній. Сьогодні їх цінують як спортивних сімейних собак, які можуть діяти як пильні сторожі.

6. Лаготто-Романьоло

Лаготто-Романьоло / Фото: Getty Images

Середня вага: від 10 до 24 кг.

Середній зріст: від 43 до 45 см.

Очікувана тривалість життя: від 15 до 17 років.

Порода лаготто-романьоло з кучерявою шерстю виникла як собака для полювання на трюфелі на північному сході Італії. Як і інші робочі собаки, вони можуть бути дуже енергійними і потребувати сильної стимуляції, тому не стають агресивними. На щастя, вони також добре піддаються дресируванні, тому власники можуть допомогти їм впоратися із будь-якими агресивними тенденціями.

7. Китайський чубатий собака

Китайський чубатий собака / Фото: Getty Images

Середня вага: від 3 до 5 кг.

Середній зріст: від 22 до 33 см.

Очікувана тривалість життя: від 13 до 15 років.

Китайські чубаті собаки - одна з найменших порід собак у світі. Порода найбільш відома своїм безшерстим різновидом, яка має лише пучки шерсті навколо лап і голови.

Їхній розмір разом з енергійним темпераментом сприяє агресії. Ці собаки також дуже розумні. Власники можуть скористатися цією рисою та навчити їх трюкам. Це спалює енергію та керує їхнім агресивним характером.

8. Німецький шпіц

Німецький шпіц / Фото: Credits

Середня вага: від 6 до 10 кг.

Середній зріст: від 30 до 38 см.

Очікувана тривалість життя: від 13 до 15 років.

У цих маленьких тварин пишна шерсть і репутація собак, що гавкають. Вони віддані своїм господарям, але дуже недовірливі до сторонніх. З них можуть вийти чудові сторожі, і вони завжди піднімуть тривогу, побачивши зловмисника.

9. Котон-де-Тулеар

Котон-де-Тулеар / Фото: Getty Images

Середня вага: від 3 до 6 кг.

Середній зріст: від 22 до 30 см.

Очікувана тривалість життя: від 14 до 16 років.

Котони славляться своєю пухнастою білою шерстю та вокальним характером. Вони утворюють дуже тісні зв'язки зі своїми власниками та стають чудовими компаньйонами. Але, будучи маленькими собаками з живим темпераментом, вони схильні до агресивної поведінки.

10. Пшеничний тер'єр

Пшеничний тер'єр / Фото: Getty Images

Середня вага: від 13 до 18 кг.

Середній зріст: від 43 до 48 см.

Очікувана тривалість життя: від 12 до 15 років.

Ці бородаті собаки родом із Ірландії, де їх розводили для полювання та знищення паразитів. Їхня м'яка шерсть може створити враження, що у цих собак м'який темперамент, але спочатку їх розводили як робочих собак. Вони переносять енергію і агресію тих перших днів, але після навчання можуть стати люблячими сімейними собаками.

Які собаки найменш агресивні?

Найменш агресивні собаки серед вивчених порід – золотисті ретривери та лабрадори. Шелті та лопарський оленегінний собака опинилися в кінці списку, що робить їх більш миролюбними, ніж багато інших собак.

Стаффордширський бультер'єр замикає список як п'ятий найменш агресивний собака. Цей собака зазвичай фігурує у списках "найнебезпечніших порід" як представник категорії пітбулів, але дані університету Гельсінкі не підтверджують цю ідею.

Чи варто уникати агресивних порід собак?

Дослідники стверджують, що якщо ви знайшли собаку, який вам сподобався, не зупиняйтеся перед тим, щоб узяти її лише через її породу. Порода — лише один із багатьох факторів, які можуть сприяти агресивності. Його внесок незначний у порівнянні з дресируванням, навколишнім середовищем і тим, як ви поводитесь з собакою. Підсумок: собаки не кусаються через свою породу. І побоювання щодо агресивності породи не повинні заважати взяти конкретну собаку.

Чи можна навчити собаку бути менш агресивним?

Так. Навчання є основним фактором в управлінні агресивністю. І це може бути однією з причин, чому власники собак-початківців схильні заводити більш агресивних вихованців.

Нагадаємо, раніше експертка назвала 5 порід собак, які рекомендує власникам-новачкам. На її думку, саме вони мають найкращу поведінку.

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