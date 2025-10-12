Топ-20 міст світу, де мешканці почуваються найщасливішими

Абу-Дабі / © Pixabay

Щастя у місті визначають не лише зручні дороги, чисте повітря та економічний добробут. Важливу роль відіграють культурне життя, зелена зона, мистецтво та відчуття спільноти.

Нове дослідження опублікувало видання Time Out, опитавши понад 18 тисяч городян по всьому світу.

Опитування цього року охопило питання культури, нічного життя, гастрономії, пішохідної доступності, вартості життя та загальної якості життя. Окремо учасників запитували про відчуття щастя: наскільки місто робить їх задоволеними, чи відчувають вони себе щасливішими тут, ніж у будь-яких інших містах, і чи помічають позитивний настрій в оточуючих.

За результатами дослідження, лідером рейтингу стало Абу-Дабі. Мешканці столиці ОАЕ майже одноголосно підтвердили, що місто робить їх щасливими: 99% респондентів зазначили, що відчувають задоволення від життя в Абу-Дабі, 96% помічають позитивний настрій людей у місті, а 93% сказали, що тут вони щасливіші, ніж будь-де ще. Крім того, місто очолило рейтинги за пішохідну доступність, культурне життя та наявність зелених зон.

Друге місце посів Медельїн у Колумбії, де 97% опитаних знаходять радість у повсякденному житті. Місто приваблює не лише своєю культурною та гастрономічною атмосферою, а й комфортним кліматом та великою кількістю зелених зон.

Третю позицію зайняв Кейптаун у Південній Африці. Мешканці цього прибережного міста виділяють чудові пляжі з Blue Flag, активне культурне життя та різноманітну кухню. Тут також 97% респондентів заявили, що місто робить їх щасливими.

Рейтинг найщасливіших міст світу у 2025 році

Абу-Дабі, ОАЕ Медельїн, Колумбія Кейптаун, Південна Африка Мехіко, Мексика Мумбаї, Індія Пекін, Китай Шанхай, Китай Чикаго, США Севілья, Іспанія Мельбурн, Австралія Брайтон, Великобританія Порту, Португалія Сідней, Австралія Чіангмай, Таїланд Марракеш, Марокко Дубай, ОАЕ Ханой, В’єтнам Джакарта, Індонезія Валенсія, Іспанія Глазго, Великобританія

Опитування показало, що щастя у місті залежить не лише від економічного розвитку та інфраструктури, а й від культури, природи, відчуття спільноти та можливості насолоджуватися повсякденним життям.

