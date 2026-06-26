Топ-5 найбільших міст світу за населенням: скільки там живуть та скільки заробляють

Найбільше місто світу

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Наібльше місто за насленням у світі

Тривалий час відповідь на запитання про найбільш населене місто планети була очевидною — першість впевнено утримувала японська столиця Токіо. Проте оновлена методологія підрахунку, застосована в актуальних звітах ООН, кардинально змінила світові рейтинги. Тепер найбільшим містом світу є Джакарта — столиця та найбільше місто Індонезії — величезної острівної держави, розташованої між Індійським та Тихим океанами.

Різка зміна лідерів у світових чартах не означає, що Джакарта за лічені місяці демографічно вибухнула, а Токіо раптово спорожнів. Справа виключно у принципово нових критеріях оцінювання. Раніше міжнародна статистика спиралася на офіційні муніципальні межі, які в кожній країні встановлюються по-різному: один мегаполіс на папері може поглинати сотні кілометрів порожніх околиць, а інший — юридично обмежуватися лише історичним центром.

Від 2025 року фахівці ООН звели всі міста до єдиного знаменника, розділивши земну кулю на кілометрові зони. Сусідні ділянки інтегрують у спільний міський простір, якщо щільність населення там становить мінімум 1500 осіб на 1 км2. Якщо сумарна кількість мешканців такої безперервної забудови перевищує 50 тисяч, її класифікують як цілісний міський організм.

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Саме тому Джакарта у сучасному моніторингу представлена не своїм історичним ядром, а гігантським урбаністичним конгломератом, який остаточно поглинув прилеглі території. Аналогічна ситуація спостерігається з Нью-Делі, Сеулом чи Манілою, формально це можуть бути різні адміністративні одиниці, але фактично межі між ними давно стерлися.

Завдяки новому інструменту підрахунку реальні масштаби планетарних агломерацій нарешті стали наочними. У п’ятірці найбільших мегаполісів світу разом мешкає понад 171 мільйон людей.

Топ 5 найбільш населених міст світу

1. Джакарта (Індонезія) — новий абсолютний лідер

Новий підхід до розрахунків об’єднав столицю з її містами-супутниками (регіон Великої Джакарти, відомий як Жабодетабек), що вивело агломерацію на першу сходинку світового рейтингу.

Населення — 41,9 млн осіб

Загальна площа території — 4883 км², забудована площа: 1162 км²

Щільність забудови — 36 066 осіб на км²

Середній місячний дохід (чистими) -: близько $450

Головним викликом для мегаполісу є вода. Джакарту перетинають 13 річок, а близько 40% суходолу вже перебуває нижче рівня моря. Через колосальну вагу хмарочосів та багаторічне неконтрольоване викачування ґрунтових вод місто стрімко просідає під воду. Поєднання тропічних злив, океанських припливів та занурення ґрунту змусило уряд країни розпочати масштабний проект перенесення столиці до нового міста Нусантара на острові Борнео.

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2. Дакка (Бангладеш) — світовий полюс тісноти

Столиця Бангладеш демонструє унікальні демографічні показники: за відносно великої загальної площі майже всі мешканці сконцентровані на крихітному клаптику землі.

Населення — 36,6 млн осіб

Загальна площа території — 6812 км², забудовано — лише 456 км²

Щільність забудови — 80 271 осіб на км²

Середній місячний дохід (чистими) — близько $280

Символом та головною рушійною силою вулиць Дакки є триколісні велорикші. Їхня колосальна кількість та унікальний барвистий розпис (із зображенням квітів, міфічних птахів та героїв кіно) офіційно визнані ЮНЕСКО об’єктом нематеріальної культурної спадщини людства. Це автентичне народне мистецтво, яке рятує місто від повного транспортного колапсу.

3. Токіо (Японія) — найбагатший і найпросторіший гігант

Японська столиця втратила статус лідера за кількістю населення, але залишається найбільш комфортним та фінансово успішним мегаполісом планети.

Населення: 33,4 млн осіб

Загальна площа території — 5148 км², забудовано — 1521 км²

Щільність забудови - 21 965 осіб на км²

Середній місячний дохід (чистими): близько $2430

Маючи найбільшу площу фактичної забудови, Токіо забезпечує своїм громадянам набагато більше вільного простору, ніж інші мегаполіси-гіганти. Проте масштаб міста стає очевидним у транспортні піки. Головний вокзал столиці, Синдзюку, офіційно визнаний найзавантаженішим у світі, щодня його платформами проходить понад 2,7 мільйона пасажирів, що дорівнює населенню цілої європейської країни.

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4. Нью-Делі (Індія) — підземне спасіння агломерації

Статистика враховує не крихітний офіційний урядовий квартал Нью-Делі, а всю територію Національного столичного регіону (NCR), куди входять суміжні міста Газіабад, Ноїда та Гургаон.

Населення — 30,2 млн осіб

Загальна площа території — 2101 км²

Щільність забудови — 53 678 осіб на км²

Середній місячний дохід (чистими): близько $540

Життєдіяльність цієї гігантської території тримається на залізничних рейках. Метрополітен Делі, який у 2002 році починався з однієї гілки завдовжки всього 8,4 км, сьогодні перетворився на масштабну транспортну систему. Мережа ліній розрослася до 416 км і налічує 303 станції, щодня рятуючи місто від задихання в автомобільних заторах.

5. Шанхай (Китай) — серце світової логістики

Фінансовий та промисловий флагман Китаю продовжує стрімко приваблювати внутрішніх та іноземних фахівців завдяки високим заробітним платам та економічній стабільності.

Населення — 29,6 млн осіб

Загальна площа території — 2101 км²

Щщільність забудови — 53 678 осіб на км²

Середній місячний дохід (чистими) — близько $1690

Шанхай тримає абсолютне лідерство у світовій торгівлі. Місцевий глибоководний морський порт за підсумками минулого року обробив рекордні 51,5 мільйона стандартних контейнерів (TEU). Шанхайський порт став першим в історії світової логістики, кому вдалося подолати психологічну позначку у 50 мільйонів контейнерів за рік, утримуючи глобальну першість уже 15 років поспіль.

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Загальна картина урбанізації

Новітні дослідження демонструють, що процеси концентрації людства у великих містах лише прискорюються. На сьогоднішній день на планеті зафіксовано вже 12 140 міст із населенням понад 50 тисяч осіб — у них мешкає близько 45% усього населення Землі (понад 3,6 мільярда людей). При цьому кількість міст-надгігантів, чиє населення перетнуло межу в 10 мільйонів, досягла 33. Абсолютна більшість цих гігантів зосереджена в Азії, яка виступає головним локомотивом сучасної світової урбанізації.

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