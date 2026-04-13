Топ-5 красивих та рідкісних порід собак, про які ви могли не чути

Нині більшість людей заводять ті породи собак, які знають чи бачать в інших. Сьогодні є навіть трендові породи, за якими господарі не проти постояти в чергах. Однак є п’ять найкрасивіших порід собак, про які мало хто знає.

Які п’ять порід собак поєднують у собі розум та унікальну зовнішність — розповіли експерти Parade Pets.

Топ-5 найгарніших та маловідомих порід собак

Серед найкрасивіших порід собак нерідко виділяють ретриверів, пуделів, мальтипу чи інших популярних чотирилапих. А не менш гарні собаки отримують крихти уваги. Про ці породи деякі люди навіть ніколи не чули, кажуть експерти.

Якщо ви шукаєте собі незвичайну породу, ці варіанти можуть стати в пригоді. Звісно, вибирати собаку варто не лише за критерієм зовнішності, а й за критерієм розуму, умовами у квартирі чи домі, фінансовою можливістю забезпечити їй все необхідне тощо.

Ключовими у виборі породи собаки також є темперамент тварини, рівень енергії і те, чи добре собака піддається навчанню.

Тайський ріджбек

Це маловідома порода собак, яка має елегантну шерсть, разючі риси морди та чарівність. Тайські ріджбеки мають унікальний гребінь шерсті на спині, який йде у протилежному напрямку. Всього три породи собак мають таку особливість.

Це спортивна порода собак, адже вони добре стрибають і мають великий запас енергії. За природою ці собаки схильні до охорони. Вони вкрай віддані господарям. Таким собакам потрібен терплячий власник.

Висота собаки в холці — 50–60 см.

Вага — 15–35 кг.

Тривалість життя — 14–15 років.

Салюкі

Ця порода собак має привабливу зовнішність та граційний характер. Ветеринарна медсестра Ембер Баттейгер ділиться, що салюкі часто порівнюють з кішками, адже вони тихі, незалежні та граційні.

Це м’яка порода, яка любить господарів на власних умовах. Вони цінують комфорт та спокій і дуже прив’язуються до господарів. Від природи ці собаки — бігуни, тож їм потрібен двір чи можливість побігати кілька разів на день.

Висота собаки — 58–71 см.

Вага — 18–30 кг.

Тривалість життя — 10–17 років.

Норвезький лундехунд

Це дуже рідкісна та унікальна порода собак. Вони мають яскраву лисячу зовнішність з трикутними вухами та довгою мордою.

Норвезькі лундехунди мають виняткові фізичні здібності — шию, що може витягуватися назад, вуха, які можуть стулятися, і лапи, які витягуються в сторони.

Вони мають яскравий характер і завжди мають що «сказати». Лундехунди доволі сімейні, але не нав’язливі. Їх вивели для роботи.

Висота собаки — 30–40 см.

Вага — 5–8 кг.

Тривалість життя — 12–15 років.

Фінський шпіц

Фінські шпіци — доволі непопулярна порода. Вони мають густу вогненно-руду шерсть та лисячу мордочку. Хоч і невеликі, та дуже самовпевнені та активні собаки. Це життєрадісна та компанійська порода.

Більшість фінських шпіців дуже комунікабельна та любить жити у родинах. Їм необхідні фізичні та розумові заняття, аби почуватися краще. Фінські шпіци добре опановують команди.

Висота — 40–50 см.

Вага — 9–14 кг.

Тривалість життя — 13–15 років.

Чірнеко дель Етна

Вкрай маловідома порода собак. Вона витончена, дуже атлетична і сповнена чарівності. Ця порода собак із Сицилії. Чірнеко дель Етна мають довгі ноги та розвинену гнучкість. Це дозволяє їм бігати з величезною швидкістю.

Однак ці собаки можуть бути напрочуд спокійними. Коротка шерсть дозволяє собаці майже не линяти. Він майже ніколи не пускає слину.

Чірнеко дель Етна — дуже вірна та ніжна порода, тому він стане чудовим компаньйоном для родини. Вони мають розвинений інтелект та спритність.

Висота — 43–50 см.

Вага — 8–12 кг.

Тривалість життя — 15–16 років.