Топподарунок: невістка отримала випадкове голосове повідомлення, де сім'я чоловіка її обговорює

Жінка розповіла, як отримала несподіваний різдвяний подарунок – семихвилинне голосове повідомлення, в якому члени сім'ї її чоловіка погано відгукувалися про неї.

Про це пише Mirror.

Лія Кеньйон думала, що люди, яких вона почула в повідомленні, були тими, з якими вона була в хороших стосунках, оскільки вони часто проводили багато часу разом. Втім, правда, яка випливла несподівано, була іншою.

"Одна із родичок зателефонувала мені, але мій телефон був у режимі "не турбувати", бо я спала, тож дзвінок потрапив одразу на голосову пошту. Очевидно, що голосова пошта все записала", - пояснила вона. "Але найсмішніше те, що я навіть не перевіряю свою голосову пошту. Тож людина, яка мене набрала, мабуть, зрозуміла, що залишила мені голосову пошту. Тож я прокидаюся від стуку в двері, дивлюся у вікно, а там стоїть ця людина. Зауважте, вони ніколи не були у мене вдома – ми завжди ходимо до них додому".

Коли вона запитала, чому жінка стоїть біля її дверей, та швидко відповіла, що має їй щось сказати, а потім почала перепрошувати, кажучи, що не знає, "навіщо вони це роблять", що ще більше збентежило Лію. Кеньон запитала, чому вона зізнається в таких речах, на що жінка відповіла, що вона залишила їй голосове повідомлення. Лія пішла перевірити свій телефон, і саме тоді виявила семихвилинне голосове повідомлення.

"Зрештою, я прослухала голосову пошту, і, чесно кажучи, я не очікувала деяких речей, які були сказані в повідомленні", - сказала вона.

Оскільки люди, які говорили про неї погано, перепросили, Лія вирішила пробачити їх.

"Ці люди не мають жодних підстав сидіти і говорити про мене. Я не зробила нічого поганого, ми зустрічалися декілька днів тому, все було гаразд. Як я вже сказала, я думала, що у нас все було гаразд. Я думала, що подобаюся їм", - сказала вона. "Усвідомлюючи це, я розумію, що я тут ні до чого, але це їхня особиста справа".

Також Лія розповіла, як відреагував її чоловік: "Він був дуже засмучений і поклав відповідальність на всіх! Він не бачився і не розмовляв з тими, хто не перепросив мене на Різдво, і не буде, поки вони цього не зроблять!".

Нагадаємо, пара, яка розлучилася 1975 року, знову одружилася. Вони не були разом майже 50 років.

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