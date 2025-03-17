Торгова війна на новому рівні: Канада може заблокувати США доступ до Pornhub – ЗМІ

Канадці жартують, що мають "ядерну зброю" у торговій війні зі США: найпопулярніших серед американців порносайт зареєтрований у Монреалі.

На тлі торгової війни з США жителі Канади закликають владу своєї країни вдарити американців "найрадикальнішим методом" – і заблокувати Pornhub.

Про це пише The New York Post.

Ідею вперше озвучив гуморист Метью Пужицькі, який опублікував нещодавно вірусне відео в Instagram. В ньому комік пропонує здійснити "наступ на X" (назва соцмережі Ілона Маска і одночасно позначення на контент для дорослих), назвавши його "ядерною зброєю" Канади.

Pornhub є найбільш відвідуваним порносайтом у США з понад 3 мільйонами переглядів на місяць. Сервери Pornhub належать конгломерату Aylo, штаб-квартира якого перебуває в канадському Монреалі.

"Якщо Канада зможе заборонити Pornhub у Штатах, ми виграємо торгову війну. Ось і все. Не буде ніякої торгової війни", – каже стендапер.

Канадці навіть створили петицію, яка закликає канадську владу заблокувати Pornhub як "мирну, але потужну" відповідь на торговий конфлікт. Проте петиція ще не набрала реального оберту в Інтернеті, отримавши лише понад 500 підписів.

Як зазначає Dailymail, десятки мільйонів американців уже не мають доступу до сайту через триваючу боротьбу за закони про конфіденційність.

Його материнська компанія Aylo заблокувала людям у 16 ​​штатах відвідування штату для дорослих через новий закон про перевірку віку. 16 штатів нещодавно почали вимагати від користувачів надавати офіційні документи, такі як паспорт або водійські права, щоб підтвердити, що їм виповнилося 18 років, щоб отримати доступ до контенту.

Штати вперше почали запроваджувати законодавство у 2023 році через зростаючу політичну стурбованість щодо перегляду неповнолітніми неприйнятного онлайн-матеріалу.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Трамп посилив торговельну війну з Канадою та вкотре запропонував їй стати 51-м штатом США.

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