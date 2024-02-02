Трагічна історія "чоловіка-лева", який помер молодим після життя, повного глузувань – фото

Наприкінці 19 століття активно процвітали шоу, які експлуатували людей із рідкісними фізичними особливостями.

Підприємці робили все можливе, щоби заробити гроші на так званих "шоу виродків".

Одним із учасників таких виступів був Стефан Бібровскі, відомий, як "чоловік-лев". Про це пише ladbible.com.

Стефан народився у польському селі Вільчогура 1890 року і став одним із найвідоміших артистів інтермедії свого покоління.

Коли він з'явився на світ, батьки одразу зрозуміли, що він інший, коли побачили, що все його тіло вкрите волоссям завдовшки 2,5 см.

Історія, розказана його батьками для пояснення цього стану, полягала в тому, що його матір Бенедетта була настільки стривожена тим, що батько Бібровскі, Майкл, був роздертий левом, що через це у дитини виросла шерсть, як у цієї тварини, ще в утробі матері.

Стефан Бібровскі / Фото: Getty Images

Бенедетта цуралася дитини, вважаючи її огидною через надзвичайно рідкісне захворювання, яке зараз вважається гіпертрихозом. Тоді говорили, що у малюка "хвороба перевертня".

Коли Стефану було чотири роки, матір кинула його і віддала людині на ім'я Седльмеєр, німецькому імпресаріо, який організовував вистави.

Його волосся продовжувало рости. А невдовзі, ще будучи маленькою дитиною, Седльмеєр змусив хлопчика взяти сценічний псевдонім "Ліонель" та продемонструвати себе у країнах Європи. 1901 року Бібровскі вперше приїхав до США, де почав виступати з цирком Барнума.

На його обличчі волосся виросло приблизно до 20 см у довжину. На решті його тіла волосся було приблизно вдвічі коротше.

Стефан Бібровскі / Фото: Getty Images

Протягом 19 років він виступав у цирку Барнума та Бейлі по всій території США. Після цього Стефан оселився в Нью-Йорку і регулярно виступав на Коні-Айленді, де люди могли побачити його ближче. Люди сміялися та глузували з нього.

Бібровскі говорив п'ятьма мовами і мріяв стати дантистом. Але ця мрія так і не здійснилася через шоу-бізнес.

Про його останні роки мало що відомо. У повідомленнях йдеться, що "людина-лев" померла від серцевого нападу 1932 року після повернення до Німеччини.

Йому був лише 41 рік.

Нагадаємо, півень прожив без голови 18 місяців і став місцевою знаменитістю. Історія життя та дивної смерті Майка.

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