Собака накинувся на сплячу тримісячну дівчинку і загриз її до смерті у власному будинку

Собака накинувся на дівчинку, яка лежала у ліжечку.

Тримісячну дівчинку знайшли мертвою у ліжку, після того, як на неї вночі напав собака у будинку в маленькому містечку Клешмор на заході Вотерфорда, що в Ірландії. Виявила померлу дівчинку тітка, яка вранці пішла перевірити її сон.

Про це пишуть Sunday World і The Mirror.

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Маленька дівчинка, яку звали Міа О'Коннелл, спала нагорі в спальні будинку, коли її тітка, яка була в гостях, знайшла її важко пораненою. Мати, бабуся і дідусь були на першому поверсі, коли тварина увійшла в кімнату, в якій спала дитина, і напала на неї. Батька на той момент не було вдома.

Попередньо відомо, що у результаті нападу дитина отримала важкі травми голови. ЗМІ пишуть, що на неї напав собака типу тер'єра, який мовляв не належить родині, але в той час проживав у будинку.

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На місце приїхали медики екстреної допомоги і госпіталізували до лікарні. У медзакладі, на жаль, її не змогли врятувати.

Сусіди родини шоковані трагедією, вони висловили свої співчуття. За їхніми словами, сім'я нещодавно переїхала до цього району, вони орендували житло. Відомо, що молода пара побралася напередодні Нового року. Матері дитини близько 20 років. Батькові маленької Мії 32 роки.

Мер Вотерфорда Деміен Ґеоґеґан сказав, що місто "спустошене" цією новиною.

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"Я виходжу на прогулянку, і це у мене на думці. Я їх не знаю, але буду молитися за них", - сказала одна із місцевих жінок.

Інша мешканка розповіла, що напередодні бачила в селі бабусю з немовлям і собакою. У найближчі дні в місцевих церквах будуть молитися за родину.

Наразі будинок опечатали. Поліцейські проведуть розслідування і мають намір відправити справу до суду.

Нагадаємо, у Каліфорнії жінка вигнала з власного двору розлюченого звіра, аби той не роздер її собак. Відчайдушний вчинок зафільмувала камера зовнішнього спостереження.

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