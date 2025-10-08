Трагедія під час польоту: літак British Airways був змушений екстрено сісти

British Airways / © britishairways.com

Рейс авіакомпанії British Airways із Лондона до Нігерії був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Барселони після того, як на борту помер відставний військовий командир. Під час хаотичної ситуації в літаку вагітній жінці знадобилася медична допомога.

Літак вилетів із лондонського аеропорту Хітроу в неділю ввечері та мав приземлитися в міжнародному аеропорту імені Ннамді Азіківе в Абуджі (Нігерія) близько п’ятої ранку понеділка. Проте вже через дві з половиною години польоту пілот повідомив про медичну надзвичайну ситуацію на борту та змінив курс на аеропорт Барселони Ель-Прат.

За даними нігерійських ЗМІ, чоловікові, який помер, було понад 80 років. Він був відставним віцемаршалом авіації Нігерії і повертався додому після лікування від раку у Великій Британії. Попри зусилля екіпажу, пасажир помер під час польоту.

Інцидент спричинив паніку серед пасажирів, унаслідок чого вагітна жінка також відчула погіршення самопочуття. Її стан наразі невідомий, подробиць про надання медичної допомоги не розголошують.

Після приземлення в Іспанії медики оглянули пасажирів, а представники British Airways перепросили за затримку та незручності. Для пасажирів організували новий рейс, який того ж дня прибув до столиці Нігерії близько 17:45.

