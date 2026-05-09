Трактор на швидкості протаранив будинок: невідомі в балаклавах втекли на авто

У Великій Британії в місті Мідлсбро трактор на швидкості врізався у житловий будинок посеред ночі. Після удару люди в балаклавах залишили техніку та втекли на автомобілі, а поліція евакуювала сусідні будинки.

Про це повідомило видання Daily star.

Інцидент стався на Пріорі-роуд у Мідлсбро вночі проти суботи, 9 травня. Червоний трактор врізався у фасад терасованого будинку та буквально пробив його передню частину. На фотографіях із місця події видно уламки стін, пошкоджений фасад та великі колеса сільськогосподарської техніки, які залишилися біля будинку.

Один із місцевих жителів розповів, що близько 1:35 ночі помітив трактор із жовтими сигнальними вогнями, який повільно рухався вулицею. Спочатку чоловік подумав, що це сміттєвоз через незвичний час руху техніки.

«Я бачив, як жовті вогні згасли останніми, і вони їхали дуже повільно. Я подумав, що це дивний час для сміттєвоза, визирнув і побачив трактор з навісним обладнанням. Він розвернувся і на повній потужності в’їхав у будинок», — зазначив очевидець.

Інший сусід повідомив, що не лише почув удар, а й відчув його.

«Я чув це і відчував. Я знімав це на відео, але в той момент подумав, що краще зателефонувати в поліцію. Потім воно заднім ходом врізалося в машину і знову заїхало», — розповів місцевий мешканець.

Він також заявив, що після цього невідомі втекли з місця події на іншому автомобілі.

«Там була машина для втечі, вони сіли в неї та зникли. Всі вони були в балаклавах та толстовках. Це було найбожевільніше, що я коли-небудь бачив», — зазначив один з них.

За попередньою інформацією, під час інциденту в будинку нікого не було, тому постраждалих немає. Водночас поліція евакуювала мешканців сусідніх осель.

Одна з місцевих жительок розповіла, що цей будинок уже раніше зазнавав нападів. За її словами, там раніше вибили вікна та пошкодили майно, а нові вікна встановили лише кілька днів тому.

Головний інспектор кримінального відділу Мідлсбро Джон Боннер повідомив, що правоохоронці отримали виклик невдовзі після першої години ночі.

«Ті, хто перебував усередині трактора, негайно втекли з місця події. Будинок порожній, тому ніхто не постраждав, проте сусідні будинки були евакуйовані як запобіжний захід, і вони повернуться, як тільки буде визнано безпечним», — заявив він.

За словами Боннера, наразі інцидент розглядають як навмисний. На місці працюють слідчі, а в районі посилили патрулювання. Поліція також звернулася до громадян із проханням надати записи з відеореєстраторів або камер дверних дзвінків, які могли зафіксувати трактор.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що техніку могли викрасти у місті Ярм перед тим, як доправити до Мідлсбро.

Окремо пошкоджень зазнав чорний автомобіль Vauxhall, який належить 28-річному Кашу Ахмеду. Чоловік розповів, що залишив машину на Пріорі-роуд, оскільки не зміг припаркувати її на своїй вулиці. Коли вранці він прийшов забирати автомобіль, побачив пошкодження та поліцейське оточення. За його словами, після удару автомобіль відкинуло в живопліт, через що пошкодження стали ще серйознішими.

«Тепер це машина на металобрухт», — заявив чоловік.

