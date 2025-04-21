Трамп на шляху до історичного краху через свою політику — ексрадник президента США

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Перші 100 днів другого президентського терміну Дональда Трампа можуть стати поворотним моментом в сучасній історії США, проте це не гарантує йому довгострокового успіху, вважає колишній радник президента.

Про це пише The New York Times.

Від моменту вступу на посаду Трамп значно посилив свою владу в виконавчій гілці, розпочав демонтаж федерального уряду, зруйнував післявоєнні військові та економічні альянси та порушив усталені принципи світової торгівлі. Однак попри активний старт його рейтинг схвалення вже почав знижуватися, що, за історичними прецедентами, може стати початком ще більшого падіння.

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Наразі Трамп є єдиним сучасним президентом, який на цьому етапі свого терміну має негативний рейтинг схвалення. З часом, коли американці відчують наслідки його політики, перші 100 днів можуть розглядатися як провісник історично непопулярного президентства.

Історія показує, що після виборів президенти зазвичай переживають "медовий місяць", коли їхній рейтинг схвалення завищений. Реальна картина популярності з'являється до вересня першого року, коли громадськість усвідомлює вплив нової адміністрації. Від 1990-х років рейтинг схвалення президентів у цей період значно знижувався.

Наприклад, Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший втратили по 11 пунктів, Барак Обама — 15, а Джо Байден — 14. Трамп у свій перший термін втратив 5 пунктів. Байден, єдиний з цих президентів, який не був переобраний, мав 57% схвалення на 100-й день, але до вересня цей показник впав до 43% через невдале виведення військ з Афганістану, інфляцію та сумніви щодо його дієздатності.

За словами ексрадника, Трамп також ризикує зіткнутися з різким падінням рейтингу до вересня через низку факторів, унікальних для його президентства. Трамп, як і його попередники, переоцінює свій мандат, хоча його перемога була відносно невеликою.

Перемога Дональда Трампа на виборах була зумовлена не стільки його популярністю, скільки відторгненням адміністрації Байдена-Гарріс. Попри негативний рейтинг, подібний до того, який він мав під час поразки від Байдена, Трамп зміг перемогти Камалу Гарріс, яка набрала на шість мільйонів голосів менше, ніж Байден чотири роки тому.

Як і його попередники, Трамп увійшов у свій перший термін, маючи контроль над Конгресом, що робить його переоцінку мандату ще більш небезпечною. У всіх п'яти випадках партія президента втрачала контроль над однією з палат Конгресу протягом перших двох років.

Особливістю другого терміну Трампа є те, що республіканський Конгрес фактично підпорядкував собі виконавчу владу, дозволяючи йому проводити радикальні призначення та займати крайні політичні позиції.

Трамп також повторює помилку багатьох новообраних президентів, плутаючи видовищність передвиборчої кампанії з ефективним управлінням. Хаотичне впровадження його імміграційних та тарифних ініціатив, а також створення Департаменту ефективності уряду свідчать про його нездатність до планування та реалізації політики. Невизначеність, спричинена його стилем управління, ускладнює ухвалення інвестиційних рішень для бізнесу.

Ці фактори разом із низьким рейтингом схвалення та сильною опозицією можуть призвести до значного падіння популярності Трампа найближчими місяцями. Згідно з опитуванням NBC News, 45% респондентів мають негативне ставлення до президента, натомість лише 36% – позитивне. Доля 19% виборців з неоднозначними поглядами визначить його популярність.

Останні опитування показують, що Трамп вже втрачає підтримку через свою економічну політику. В опитуванні CNBC 55% респондентів не схвалюють його управління економікою. Особливо низькі оцінки він отримав від незалежних виборців щодо боротьби з інфляцією.

Очікується, що наслідки тарифної політики Трампа, які призведуть до зростання цін, ще більше погіршать його рейтинг. Опитування CBS News показало, що 64% респондентів очікують відчути вплив тарифів протягом кількох місяців.

Крім економічних проблем, Трамп вразливий через скорочення державних послуг, від яких залежить дедалі більше американців.