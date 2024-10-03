Трамп на весь світ подякував українцю з непристойним ніком zal*pa – фото

Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп особисто подякував у Мережі українському користувачеві Х із непристойним нікнеймом.

На своїй сторінці політик опублікував допис, де звернувся до юзера, який назвався zal*pa. Трамп висловив подяку за вподобання його публікації.

"Zal*pa, дякую за лайк мого допису. Я надішлю важливі новини з Північної Кароліни. Переконайтеся, що ви готові проголосувати за Дональда Трампа 5 листопада", — написав він.

Трамп подякував українцю / Фото: x.com/realdonaldtrump

Цей допис зібрав 195 тисяч переглядів та сотні коментарів. Серед них є і повідомлення юзера, до якого звертався політик. Він відповів: "Будь ласка".

Таємничий користувач не опублікував особистих світлин. Відомо, що на платформі він зареєструвався у травні 2022 року.

Сторінка користувача / Фото: x.com/zalupa_

Тим часом користувачі з України не стримуються від коментарів: "Я думав, що це фейк, але ні", "Діду, ти знову свої ліки не випив?", "Дуже потужно", "Це епічно", "Яке воно кінчене. Як припинити з цього волати?", "Це найкраще, що я бачив", "Лише зал*па може лайкати дописи Трампа".

Нагадаємо, Трамп остаточно показав, що не допомагатиме Україні відбитися від Росії. Політик зробив низку скандальних заяв про Україну та її керівництво.

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