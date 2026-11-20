Трамп відкрив нову порцію файлів про НЛО: / © Колаж ТСН.ua

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США оприлюднили нову партію документів і відеозаписів про непізнані аномальні явища та НЛО. Серед найцікавіших матеріалів — інфрачервоний запис із Близького Сходу, на якому невеликий світлий об’єкт рухається перед носом військового корабля. Також у документах розповідається про дослідження загадкового ранчо в штаті Юта та плани створити спеціальне підземне сховище для незвичайних матеріалів.

Про нову партію розсекречених матеріалів пише Daily Mail.

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Що помітили біля військового корабля

Найбільшу увагу привернув інфрачервоний запис, зроблений на Близькому Сході у 2020 році. На ньому видно невелику світлу цятку, яка на тепловізійному зображенні виглядає майже білою. За описом Daily Mail, об’єкт швидко перетинає простір перед носом військового корабля.

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Це один із трьох відеозаписів, які увійшли до нової партії американських архівів. Два інші також містять зображення незрозумілих об’єктів, за якими стежили військові сенсори.

Водночас офіційний опис подібних матеріалів обмежується фіксацією руху невстановлених контрастних ділянок у полі зору камер. Це не є підтвердженням того, що на записах зображено незвичайний літальний апарат або об’єкт позаземного походження.

Загалом восьма партія архіву містить 43 матеріали: 40 документів і три відеозаписи. Їх оприлюднили в межах американської програми PURSUE, яку адміністрація Дональда Трампа започаткувала для розсекречення урядових даних про НЛО та непізнані аномальні явища.

Що знайшли у документах про ранчо Скінвокер

Окрему увагу привернув так званий Ten-Month Report — звіт обсягом 538 сторінок, підготовлений компанією Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) для Розвідувального управління Міністерства оборони США у 2009 році.

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Компанія досліджувала загадкове ранчо Скінвокер у штаті Юта. Його попередні власники розповідали про дивні світлові явища, незрозумілі випадки загибелі худоби та інші незвичайні події. У 1996 році ранчо придбав мільярдер і власник готельного бізнесу Роберт Бігелоу, який фінансував дослідження аномальних явищ.

Один із найцікавіших фрагментів документів стосується планів створити спеціальне підземне сховище для можливих знахідок. Ішлося про приміщення площею близько 465 квадратних метрів із бетонними стінами, підлогою та стелею завтовшки приблизно 90 сантиметрів. Його мали використовувати для зберігання «екзотичних матеріалів або тканин», зокрема можливих уламків невідомих апаратів і біологічних зразків.

Важливий нюанс: сховище планували не безпосередньо на ранчо Скінвокер, а на території об’єкта Bigelow Aerospace у Північному Лас-Вегасі. У звіті йшлося саме про проєкт і намір його збудувати. Американській владі не вдалося знайти документів, які підтверджували б, що сховище зрештою звели, або що компанія отримала матеріали такого походження, для яких його планували.

У матеріалах також згадуються поїздки військових спостерігачів на ранчо. Троє представників різних родів військ розповідали про раптові зміни температури, незвичайні відчуття та силует, який один із них нібито помітив біля старої будівлі. Це свідчення учасників дослідження, а не підтверджені докази паранормальних явищ.

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Загадковий об’єкт, який бачив інженер Lockheed

Серед нових документів є й повна копія звіту 1953 року, пов’язаного з Кларенсом Джонсоном — одним із найвідоміших американських авіаційних інженерів. Він очолював інженерний підрозділ Lockheed і брав участь у створенні розвідувальних літаків U-2 та SR-71.

У грудні 1953 року Джонсон разом із дружиною помітив над горами поблизу свого ранчо в Каліфорнії темний еліптичний об’єкт. За його описом, той нерухомо висів у небі приблизно три хвилини, після чого різко рушив на захід і зник з поля зору приблизно за 90 секунд.

Схоже явище, за документами, помітили й співробітники Lockheed під час випробувального польоту неподалік узбережжя Каліфорнії. Джонсон зробив власний малюнок побаченого та написав звіт, хоча спочатку не хотів передавати його військовим. Зрештою документ потрапив до Військово-повітряних сил США.

Однак офіційне пояснення виявилося значно прозаїчнішим: випадок класифікували як спостереження лінзоподібної хмари — атмосферного явища, яке може мати вигляд гладкого диска або еліпса.

Чи доводять нові файли існування прибульців

До нової партії увійшли також документи ЦРУ 1952 року, рапорти американських військових про незвичайні спостереження у 1950-х роках та матеріали про дослідження невідомих літальних об’єктів. Зокрема, один звіт містить малюнок циліндричного об’єкта з виступами, який, за словами п’ятьох чоловіків під час риболовлі поблизу острова Мартас-Віньярд, вони бачили у жовтні 1957 року. Двоє очевидців служили в резерві Військово-повітряних сил.

Проте сам факт розсекречення документа не означає, що описана в ньому подія підтвердилася. Американський архів PURSUE містить саме нерозв’язані випадки, щодо яких уряд не зміг зробити остаточних висновків. Причиною може бути недостатня кількість даних, відсутність якісних записів або неможливість точно встановити природу побаченого.

Отже, нові матеріали відкривають цікаві подробиці багаторічних американських досліджень НЛО, але не дають доказів існування позаземних цивілізацій.

Інші незрозумілі явища, про які повідомляли у США

Розмови про можливу присутність невідомих об’єктів не обмежуються небом. Наприкінці жовтня колишній контрадмірал ВМС США Тім Галлаудет висловив припущення, що малодосліджені океанські глибини можуть приховувати невідомі об’єкти. Колишній розвідник Девід Груш також розповідав про можливі підводні споруди. Однак доказів існування баз прибульців в океані ці заяви не містять.

Незвичайні об’єкти помічають і цивільні пілоти. У жовтні екіпаж літака над американським штатом Огайо повідомив диспетчерам про великий сріблястий об’єкт, схожий на гігантську таблетку. Його не зафіксували бортова система попередження про зіткнення та радари диспетчерів, а походження дивного об’єкта в небі залишилося невстановленим.

Ще одна партія розсекречених американських документів, оприлюднена наприкінці жовтня, містила свідчення про загадкові об’єкти поблизу каліфорнійського острова Каталіна. Очевидці описували світлові явища та незвичайні літальні форми, які спостерігали десятиліттями раніше. Ці архівні повідомлення про НЛО також не дали остаточної відповіді на питання про природу побаченого.

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