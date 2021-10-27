Трансгендерка намагалася зупинити стрільця у торговому центрі та загинула від кулі: тепер її називають геройкою

Загибла працювала в охороні закладу і мала за спиною три роки служби в американській армії.

Трансгендерна жінка Джо Акер стала однією із жертв стрілянини в торговому центрі міста Бойсе в штаті Айдахо (США), яку в понеділок, 25 жовтня, з невідомих причин влаштував 27-річний Джейкоб Бергквіст.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

У поліції повідомили, що Бергквіст діяв один, але мав при собі більше, ніж одну одиницю зброї, і зробив чимало пострілів. Загалом у торговому центрі було знайдено 18 гільз.

Першою, хто намагався затримати стрільця, була працівниця охорони, 26-річна Джо Акер, яка працювала на першому поверсі торгового центру, в західній стороні будівлі. Від його пострілів вона загинула на місці.

Рей Доун, який упродовж останніх трьох років був співмешканцем Акер розповів журналістам, що вона протистояла стрільцеві, щоб допомогти людям бути в безпеці та дати їм можливість втекти з його дороги. За його словами, якби не її геройство, жертв могло би бути набагато більше.

Після убивства працівниці охорони Бергквіст продовжував стріляти в торговому центрі. Від його куль загинув також 49-річний чоловік, ще п'ятеро осіб, серед яких поліцейський, отримали поранення. Сам стрілець помер наступного дня в лікарні від поранень, які він отримав у перестрілці з поліцією.

Відомо, що Джо Акер народилася в Сіетлі, після закінчення середньої школи проходила службу в армії на військовій базі США у Флоренції (Італія)

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році вперше за всю історії існування змагань взяла участь трансгендерна спортсменка - штангістка Лорел Хаббард з Нової Зеландії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання