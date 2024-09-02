Трансгендерка побралася з собою, але через рік розлучилася: вона здивувала причиною (фото)

Трансгендерна модель та блогерка, яка розповіла, як хлопець покинув її через подарунок на День закоханих, розлучилася з собою після того, як річний самотній шлюб не спрацював так, як планувалося.

Про це повідомляє Daily Star.

С'юеллен Кері, яка родом з Бразилії, але зараз проживає у Великій Британії, минулого року шокувала, повідомивши, що взяла шлюб на церемонії в Лондоні, виступивши і в ролі нареченої, і в ролі нареченого. 36-річна жінка, яка зібрала 400 000 підписників в Instagram, є однією з небагатьох, хто обирає стиль життя "сологамія".

С'юеллен намагалася налагодити стосунки з однією людиною, пройшовши 10 сеансів сімейної терапії, щоб подолати самотність. Але тепер інфлюєнсерка припинила ці спроби і, можливо, навіть відкрита до ідеї зустрічатися з іншою людиною.

С'юллен Кері / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Кері спантеличила причиною розриву стосунків із собою – вона почала почуватися "виснажливою".

"Я зрозуміла, що самоаналіз і рефлексія є важливими, але дуже важливо знати, коли закінчити цикл. Навіть прихильність до себе може мати свої виклики, наприклад, боротьба з очікуванням бути ідеальною для себе весь час. Я усвідомила, що чинила на себе великий тиск, і це іноді виснажувало мене; я зрозуміла, що навіть у шлюбі з собою важливо приймати наші недосконалості", - прокоментувала вона.

С'юеллен пройшла "інтенсивну подорож самопізнання і прийняття" і нарешті почувається готовою повернутися до побачень. Вона описала свій досвід сологамії як "зцілення", але знала, що розлучення було правильним рішенням.

С'юллен Кері / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

"Я зрозуміла, що мій сологамний шлюб був процесом зцілення і самопізнання", - додала вона. "Але я також зрозуміла, що особисте зростання може вести нас у різних напрямках. Я вирішила, що зараз настав час відкрити своє серце для нових можливостей, зокрема знайти партнера".

Нагадаємо, рибалка зняв на відео статевий акт на човні з фореллю та жінкою. За непристойний акт парочка постане перед судом.

Читайте також: