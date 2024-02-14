Трансгендерка розповіла, як хлопець кинув її через подарунок на День закоханих: що вона попросила

Стосунки між закоханими закінчуються через різні проблеми, але одна зірка соціальних мереж поділилася, що її роману раптово настав кінець з дуже незвичайної причини.

Про це пише Daily Star.

36-річна С'юллен Кері, яка є впливовою трансгендерною особистістю, розповіла, що минулі стосунки закінчилися у День святого Валентина просто тому, що вона попросила зухвалий подарунок.

За словами С'юллен, стосункам було вже трохи більше п'яти місяців, коли вона вирішила попросити дещо незвичайний презент – колекцію вібраторів. Для блогерки ця пропозиція була справжнім виразом її бажань та можливістю розкрити свою чуттєвість.

Вона сказала: "Я хотіла побалувати себе чимось, що приносило б мені задоволення та незалежність".

С'юллен Кері / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Однак те, що здавалося жестом любові до себе, спричинило несподівану реакцію з боку тогочасного хлопця. За словами інфлюєнсерки, він не лише здивувався, а й висловив стурбованість проханням.

"Думаю, він не зрозумів суті мого прохання. Йшлося про мене, а не про нього", - поділилася вона.

Попри спроби С'юллен пояснити, що це була не відсутність задоволення, а скоріше пошук автономії та особистого задоволення, стосунки раптово обірвалися. Вона сказала: "Це був шок, але і звільнення".

С'юллен Кері / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Раніше цього року зірка також розповіла про свої проблеми з побаченнями, заявивши, що чоловіки ставляться до неї як до "фетишу" у спальні. Говорячи про те, що її розглядають як фетиш через те, що вона трансгендерка, жінка сказала: "Майже всі такі, оскільки чоловіки дивляться на нас з метою сексу. Але я відчуваю смуток і злість, особливо тому, що багато хто засуджує нас трансгендерів. Суспільство не знає, що ті ж люди, які нас засуджують, це ті ж люди, які насолоджуються нашим тілом".

У С'юллен, яка від дитинства знала, що вона трансгендерка, були три серйозні романи, але, на жаль, вони тривали недовго.

С'юллен Кері / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Білявка, яка родом із Бразилії, але зараз живе у Лондоні, додала: "Я кохала їх усіх і знала, що на той час мене теж кохали. Але, як і всі інші жінки, вони також зрадили мене, і саме тоді я припинила стосунки. Це було як будь-яка гетеросексуальна пара, ми жили разом, і наші сім'ї знали про нас. Люди говорили моєму партнеру, що в нього стосунки з чоловіком, або що я не жінка, або що мій партнер гей. Такі коментарі ми найчастіше чуємо від родичів чи близьких друзів".

Нагадаємо, жінка подарувала коханому на День святого Валентина фото жінок, які він лайкав у Instagram. Вона показала його реакцію на свій презент.

Читайте також: