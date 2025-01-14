Трансгендерка видалила ребра, щоб зменшити талію, та зробить із них собі корону – фото

Вона прагне закарбувати цю своєрідну процедуру у найбільш незвичний спосіб.

Трансжінка з Канзас-Сіті, США, видалила собі шість ребер, щоб зменшити талію, а тепер вона планує перетворити їх на корону.

Про це пише New York Post.

"Я планую попросити когось зробити з них корону. Вони дозволили мені зберегти ребра, і я спочатку збиралася подарувати їх своєму найкращому другові", - поділилася 27-річна жінка.

Емілі Джеймс заплатила 17 000 доларів за операцію. Під час одужання американці доводилося цілодобово носити корсет, щоб зменшити набряк, хоча вона зізналася, що її біль оцінюється лише на 2 бали за 10-бальною шкалою – завдяки команді лікарів і медсестер.

У соцмережах вона розповіла про процедуру, а також про процес одужання, що спричинило неоднозначну реакцію у глядачів.

"Люди казали, щоб я зробила з них жувальну іграшку або зварила бульйон", - сказала Джеймс. "Особисто я думаю, що моє м'ясо було б дуже смачним".

Емілі Джеймс / Фото: скриншот з відео

Втім, попри пропозиції деяких людей, Джеймс сказала, що не їстиме свої реберця в жодному вигляді.

"Вживання в їжу людського м'яса може спричинити безліч розладів, які можуть призвести до летального результату", - сказала вона. "Тому я не братиму участь у канібалізмі, дякую".

Ребра Емілі / Фото: скриншот з відео

Багато хто жартує і коментує дивне рішення Джеймс, але вона ігнорує хейтерів.

"Те, що мені видалили ребра, не змінює того факту, що я добра, любляча трансдівчина, - пояснює Джеймс. Я знаю, що деякі з ваших мам ходять із бразильськими підтяжками. Чим це відрізняється? Це мої гроші, моє тіло, і я робитиму з ним те, що хочу".

Нагадаємо, жінка з 18-м розміром грудей шокувала рідкісним захворюванням. Вона також пожалілася, що відхиляє до 40 запрошень на побачення щодня.

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