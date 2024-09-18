Трансгендерку покликали заміж 1500 чоловіків після її розлучення з собою – фото

Модель, яка побралася сама з собою, стверджує, що після розлучення отримала 1500 освідчень.

Про це пише Daily Star.

С'юеллен Кері, яка наробила багато галасу через те, що відмовилася від сологамії, бо "сита по горло" власною компанією, засипали пропозиціями одруження після того, як вона оприлюднила інформацію про своє розлучення.

36-річна співачка, яка народилася в Бразилії, а зараз мешкає в Лондоні, каже, що отримала понад 30 букетів і приголомшена лавиною пропозицій.

"За останні декілька днів я отримала понад 30 букетів, і мушу сказати, що я шокована величезною кількістю пропозицій руки і серця", - розповіла С'юеллен. "Я ніколи не уявляла, що, оголосивши про припинення сологамії, я приваблю так багато потенційних наречених з усього світу. Зараз я більш затребувана, ніж ночі Лондона. Я навіть не знаю, куди подіти всі букети".

Попри те, що весілля блогерки було тостом за любов до себе, С'юеллен виявилася самотнішою, ніж очікувала. Вона сказала: "Це був прекрасний досвід, але одруження з самою собою мало свої виклики. Я думала, що мені сподобається, але зрештою самотність виявилася важчою, ніж я очікувала. Бути у стосунках лише з собою виявилося складніше, ніж я собі уявляла".

Тепер С'юеллен готова до спілкування, озброєна новознайденим самоусвідомленням. Вона заявила: "Коли ти по-справжньому пізнаєш себе, то розумієш, що стосунки мають сенс лише тоді, коли ти повністю до них готовий. Зараз я набагато перебірливіша. Я ніколи не уявляла, що, коли розлучалася з собою, станеться стільки несподіванок. Але я також відчуваю, що готова до стосунків із кимось іншим".

С'юеллен Кері / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Нагадаємо, жінки влаштували бійку за букет нареченої. У розкішних сукнях вони валялися на підлозі.

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