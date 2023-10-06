Трансгендерна зірка TikTok, яка народилася без кінцівок, розповіла про свого чоловіка – фото, відео

Трансгендерна жінка, яка народилася без кінцівок, подолала труднощі, знайшовши кохання, навчившись танцювати і створюючи приголомшливий макіяж.

Про це пише Daily Star.

Бріель Адамс-Вітлі народилася хлопчиком із синдромом Ханхарта – рідкісним захворюванням, що спричиняє спотворення кінцівок – і за час свого прагнення стати самодостатньою вона набула шаленої популярності.

24-річна дівчина народилася в Сан-Паулу, Бразилія, але була усиновлена сім'єю у штаті Юта, США.

Бріель Адамс-Вітлі / Фото: instagram.com/no_limbs_

Вона виросла з матір'ю, яка наполягала на тому, щоб вона стала незалежною, що спонукало Бріель не дозволяти обмеженням стримувати її. Тепер у впливової жінки є чотири мільйони підписників на TikTok, де вона ділиться відеороликами про свої танці, створення складних макіяжів та ділиться враженнями про життя зі своїм чоловіком Адамом.

"Моя названа мама знала, що я буду незалежною, і вона збиралася зробити все, щоб це стало можливим. Озираючись на це зараз, як доросла людина, успішна і незалежна, я не відчуваю до неї нічого, крім любові та подяки за те, що вона бачить потенціал того, що в мене може бути в майбутньому, якщо не більше. Одна з перших речей, яким мені треба було навчитися, — це підійматися і спускатися сходами, бо ми жили у двоповерховому будинку, а це означає, що сходи будуть скрізь, куди б ви не пішли. Згодом мені потрібно було навчитися ходити, тому мої брати збудували на задньому дворі маленькі рампи для скейтбордингу. Мені довелося б ходити вгору і вниз, щоб набрати швидкість і таке інше, і бути в змозі зловити себе, якби я впала. Я ніколи не вважала себе інвалідом - і це через те, наскільки наполегливо моя мама стежила за тим, щоб я була незалежною", - прокоментувала вона.

Зрештою, це призвело до того, що Бріель навіть навчилася танцювати та робити собі макіяж самостійно – останнім з яких вона почала ділитися в Інтернеті 2019 року.

Поклавши косметику та пензлики на стіл, вона навчилася нахилятися та використовувати шию, плечі та рот, щоб удосконалити зовнішній вигляд.

Бріель вийшла заміж за Адама у червні 2021 року після того, як вони зустрілися та миттєво поладнали. Вона сказала:

"Мені здається, що я ніколи не знаходила ідеальну пару або щось таке, поки не зустріла свого чоловіка, просто тому, що багатьом хлопцям завжди цікаво, як було б з кимось без рук і ніг".

Бріель Адамс-Вітлі з чоловіком / Фото: instagram.com/no_limbs_

"На багатьох моїх побаченнях у минулому хлопці просто возили мене на машині до парку, щоб трохи побалакати, або намагалися доторкнутися до мене недоречними способами. Тож у мене ніколи не було справжнього-справжнього побачення, поки мій чоловік не прийшов і не сказав: "Я хочу сходити з тобою до кафе та пограти в ігри".

Бріель Адамс-Вітлі з чоловіком / Фото: instagram.com/no_limbs_

Тепер Адам регулярно з'являється на сторінці Бріель у соціальних мережах, навіть допомагаючи їй створити більш індивідуальну обстановку для знімань.

Бріель додала: "Коли я почала зустрічатися зі своїм чоловіком, він купив мені стіл і підрізав ніжки до мого зросту, щоб я могла наносити макіяж, а також він купив мені туалетний столик та деякі інші продукти для макіяжу".

Бріель Адамс-Вітлі з чоловіком / Фото: instagram.com/no_limbs_

Коли на початку цього року впливова особа оголосила себе трансгендеркою, її партнер надав їй таку ж підтримку.

Вона додала: "Було так приємно нарешті бути самою собою і бути вільною, і не відчувати, що я ховаю чи заперечую свою справжню сутність".

Нагадаємо, жінка вийшла заміж за племінника подруги, який молодший за її сина. Не усі схвалили цей союз.

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