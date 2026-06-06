Транспортний мутант: у Німеччині досі працює унікальний гібрид автобуса і трамвая (фото)

Як працює дивовижна система Spurbus в Ессені та чому вона опинилася під загрозою

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У Німеччині існують різні види громадського транспорту: електрички, метро, трамваї та, звісно ж, автобуси. Але є один дуже особливий вид, про який майже ніхто не знає — адже він існує лише в одному місті у всій країні, а саме в Ессені.

Про це пише Vezess.

У виданні зауважують, що у Німеччині завжди були цікаві експерименти в галузі транспорту. Там досі діє підвісна залізниця, німці інвестували величезні кошти в транспорт на основі магнітної левітації, а їхні автомагістралі без обмежень швидкості досі суперечать міжнародним правилам.

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Серед багатьох цікавих прикладів — гібрид, який особливо актуальний в епоху безпілотних автомобілів. Сьогодні в усій країні залишився лише один екземпляр цього невідомого мутанта — у місті Ессен

«Spurbus» — це один із автобусів на колії, справжній технічний гібрид: він намагався поєднати переваги автобуса та трамвая в одному транспортному засобі. Однак насправді цей шлюб, м’яко кажучи, виявився провальним, тому ідея тепер перетворилася на вражаючу, але абсолютно цікаву транспортну історію.

Spurbus зовсім не є новим винаходом. Ще в 1950-х роках Німецькі федеральні залізниці (Deutsche Bundesbahn) експериментували з автобусом, який міг би рухатися як по асфальтових, так і по звичайних залізничних коліях, але концепція швидко вичерпала себе. Починаючи з 1979 року, у Німеччині було проведено кілька пілотних проектів.

Ессенську систему, яка функціонує й донині, часто називають «O-Bahn» (Omnibus-Bahn). Spurbus в Ессені діє з 1980 року, і саме тут знаходиться єдина в Німеччині ділянка з керованою колією. Найбільш неймовірною особливістю цього маршруту — і сюрреалістичним видовищем також для іноземних водіїв — є те, що колія та зупинки проходять безпосередньо між смугами двостороннього руху автомагістралі. Це дозволяє керованому автобусу об’їжджати часті затори на автомагістралі.

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Суть концепції: замість традиційних залізничних колій будується надзвичайно вузький, унікальний бетонний жолоб. Передні колеса транспортного засобу оснащені напрямними роликами з горизонтальними осями, що розходяться вбік. Ці ролики, натягнуті до бічних стінок вузької колії, механічно направляють колеса, завдяки чому автобус автоматично залишається на своїй смузі руху майже з міліметровою точністю.

Фото vezess

Оскільки система керує автобусом, водієві взагалі не потрібно торкатися керма на цій ділянці, а колія може бути набагато вужчою, ніж стандартна смуга руху.

Фактично на певних ділянках дороги автобус перетворювався на своєрідний поїзд. Водієві не потрібно було тримати кермо, оскільки транспорт автоматично рухався по заданій траєкторії.

Фото vezess

Майбутнє маршруту кілька разів було під загрозою. Проблеми включають брак запасних частин та обслуговування дорожнього покриття, на якому з часом утворюються колії. Це також збільшує експлуатаційні витрати, що зрештою може означати кінець цієї унікальної ідеї.

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