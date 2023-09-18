Трансжінка після діагнозу ВІЛ хоче стати "безстатевим драконом": які процедури вона зробила (фото)

Вона розповіла про свої зміни у зовнішності.

Фанатка модифікацій тіла Тіамат Медуза, яка має татуювання луски на шкірі, роздвоєний язик та роги, розповіла про свою трансформацію.

Леді-Дракон, колись відома як чоловік на ім'я Річард Ернандес, розповіла у подкасті Soft White Underbelly, що майже досягла своєї остаточної форми — безстатевого дракона. Це вона вирішила після того, як захворіла на ВІЛ 1997 року.

Зокрема, Тіамат, яку друзі люблять називати Легіоном, зазнала радикальної процедури згладжування носа. Операцію було зроблено з двох причин. Частково через її духовний зв'язок зі зміями, а також, через "Гаррі Поттера".

Тіамат Медуза / Фото: instagram.com/dragonladymedusa

"Коли я вперше подивилася "Гаррі Поттера" і побачила Волан-де-Морта, я одразу ж закохалася. Я хочу вийти заміж за нього - з нас вийшла б чудова пара", - поділилася Тіамат.

Але данина поваги Медузи вигаданому злому чарівнику спричиняє певні труднощі.

"Я більше не можу почухати ніс, як інші люди", — пояснила 62-річна трансжінка, імітуючи колупання в носі, — "Коли ти засовуєш палець і чухаєш носа… Є певні речі, які я більше не можу робити, але нічого страшного, мені подобається вчитися жити наново".

Тіамат Медуза / Фото: instagram.com/dragonladymedusa

Перетворення на людину-гримучу змію вимагало численних радикальних операцій, а також нанесення великих татуювань.

Легіон має лускатий візерунок на шкірі, а також татуювання зеленим чорнилом на білках очей. У неї видалена більшість зубів, а роздвоєний язик і низка рогів довершують страхітливий вигляд.

Тіамат Медуза / Фото: instagram.com/dragonladymedusa

Яєчка Легіон вже видалила, і її пеніс, який вона називає містером Боджанглсом, буде наступним.

"Настав час його відрізати. Геть! До побачення, містере Боджанглсе", - додала вона.

Її ціль не в тому, щоб повністю стати жінкою. Легіон мріє бути "безстатевим драконом".

Тіамат Медуза / Фото: instagram.com/dragonladymedusa

Драматичний образ протягом багатьох років спричиняв багато критики та негативної реакції, але Легіон, яка виросла геєм у консервативному Південному Техасі, звикла мати справу з хуліганами.

"Я дала відсіч цим хуліганам. Я потрапила у декілька кулачних боїв і, знаєте що, я не програла жодного з них", - заявила вона.

Тіамат Медуза / Фото: скриншот з відео

У Медузи надзвичайно високий больовий поріг, частково через її звичку підвішуватися на гачках для м'яса.

"Я вишу на гачках… Найбільша кількість гачків, які колись були в моєму тілі, коли я виконувала підвішування, становила 50, що проходили крізь мою плоть", - сказала вона.

Нагадаємо, м'ясистий бик з Массачусетса був занесений до Книги рекордів Гіннеса як найвищий з биків, що нині живуть. Хоча він був чималим телям, його сім'я ніколи не очікувала, що він виросте настільки великим.

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