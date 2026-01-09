Зламав палець іграшковим динозавром: 9-річний хлопчик подав до суду на 11-річного

Іграшкові динозаври / © pexels.com

У Канаді розгорнулася нетипова юридична драма: дев’ятирічний хлопчик намагався відсудити компенсацію в 11-річного товариша за травму, отриману під час гри іграшковим динозавром. Суддя назвав справу вкрай рідкісною та розбирався у питаннях дитячої дієздатності.

Про це повідомляє Daily Mail.

Дев’ятирічний канадець звернувся до суду з цивільним позовом проти 11-річного хлопця після інциденту у дитячому закладі, під час якого його палець нібито ледь не був відсічений іграшковим динозавром. Подія сталася 9 серпня 2022 року приблизно об 11:00 під час літньої програми в провінції Альберта, однак конкретну локацію в матеріалах справи не вказували.

Постраждалим є Ілайджа Домінік Робінсон, якому нині 13 років. На момент інциденту йому було дев’ять. Інший учасник подій — Ксав’є Феллін — тоді мав 11 років, його теперішній вік не уточнюється.

Як хлопчик зламав палець через динозавра

Діти гралися іграшковим динозавром, розміром орієнтовно з 500-мілілітрову пляшку води, коли між ними виник конфлікт через іграшку. Під час штовханини Ксав’є, за версією позову, вдарив Ілайджу динозавром, унаслідок чого той отримав «серйозний перелом зі зміщенням» безіменного пальця.

Суддя Суду юстиції Альберти в Ґранд-Прері Браян Роберт Хаугестол охарактеризував цю справу як «доволі рідкісну». Він зазначив, що позов порушує «численні правові питання, пов’язані з дієздатністю», зокрема аспекти згоди та добровільного прийняття ризику.

Яке рішення ухвалив суд?

Розгляд справи відбувся минулого місяця, а минулої п’ятниці суд ухвалив рішення про відмову в задоволенні позову.

Кожного з дітей у процесі представляв дорослий законний представник, хоча по суті судовий спір відбувався між двома неповнолітніми. Інтереси Ілайджі представляв Нсамба Мамiса Робінсон, а представниками Ксав’є були Кортні та Джош Фелліни.

Позови, в яких один неповнолітній судиться з іншим, трапляються вкрай рідко, але канадське законодавство допускає таку можливість. Особи віком до 18 років не можуть звертатися до суду самостійно, однак мають право на позов за умови представництва дорослими.

Які саме стосунки пов’язують представників із дітьми, у судових документах не розкривається.

Подробиці про перебіг судового процесу між неповнолітніми

У позові зазначалося, що сварка через іграшкового динозавра завершилася тяжкою травмою пальця Ілайджі.

«Палець фактично був відсічений на рівні кістки, але залишався прикріпленим. Травма потребувала хірургічного втручання, інакше палець, імовірно, був би втрачений», — написав суддя Хаугестол.

Водночас до матеріалів справи не долучили жодних лікарняних чи медичних документів, які б підтверджували серйозність ушкодження.

Сам постраждалий також не зміг детально описати події під час судового розгляду.

«Він намагався пригадати інцидент, що стався понад три роки тому, коли він був значно молодшим», — зауважив суддя.

За інформацією суду, під час конфлікту нібито велося відеознімання, однак запис не зберегли, тож він не був використаний як доказ у цій нетиповій справі.

Ксав’є особисто не давав свідчень у межах цивільного процесу, натомість у суді виступила його мати. Батьків старшого хлопчика також залучили як співвідповідачів, однак суд постановив, що вони не вчинили жодних неправомірних дій. Суддя наголосив, що батьки не забезпечували сина небезпечною зброєю та не підбурювали його до агресивної поведінки.

Мати Ілайджі, як зазначено в рішенні, «здавалася зацикленою» на тому, що батьки Ксав’є нібито не проявили «достатньої уваги або контакту» після травмування її дитини.

Хоча пропозиція «допомогти» могла б бути «ввічливою та коректною», суддя підкреслив, що жодного юридичного обов’язку робити це не існувало.

Дитячий заклад, який, за словами суду, працював під управлінням неурядової організації та згодом припинив діяльність, також не надав додаткових відомостей про інцидент.

Це могло бути пов’язано з «питаннями приватності або, можливо, відповідальності», зазначив суддя.

Суддя вирішив, що це нещасний випадок

Хаугестол дійшов висновку, що сутичка стала «нещасним випадком, який важко було передбачити». Він підкреслив, що не вважає дії Ксав’є умисним нападом на Ілайджу, а самі хлопчики майже не були знайомі між собою.

«Це був випадковий інцидент, що стався під час звичайних для дітей занять. Розумні люди усвідомлюють, що між дітьми можливі дрібні суперечки та незначні сутички», — сказав суддя.

Позивач вимагав відшкодування в розмірі 10 тис. канадських доларів (приблизно 7,2 тис. дол. США) та компенсації додаткових витрат, однак після рішення суду це питання втратило актуальність.

«На щастя, травмований палець добре загоївся і наразі майже не створює [Ілайджі] жодних проблем», — зазначив суддя у своєму рішенні.

