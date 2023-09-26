Тренер захотів збільшити пеніс та одягнув на нього пластину вагою 3 кг: чим це закінчилося

Він думав, що зможе накачати член, як інші м'язи.

В Індії особистий тренер зазнав жахливої травми статевого члена, коли його спроба збільшити чоловічу гідність провалилася.

Про це пише Daily Mail.

Пеніс 24-річного чоловіка застряг у металевій пластині вагою приблизно 3 кг. Спортсмен думав, що зможе "трансформувати" свою мужність так само, як і біцепси.

У рамках свого методу він вставив млявий пеніс через отвір металевої пластини. Потім він почав стимулювати себе, щоб викликати ерекцію. Далі тренер підвівся, щоб стоячи тримати пластину і таким чином накачати статевий член.

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Урологи заявили, що він "проігнорував" те, що спочатку було "легким" болем та набряком, продовжуючи "тренуватися". Однак незабаром ситуація стала надзвичайно болісною. Медики написали: "Через деякий час, коли інтенсивність болю і набряк статевого члена посилилися, він спробував зняти млинець, але не зміг... Він запанікував і вирішив звернутися до лікаря".

Разом з родичами він нарешті через дві години потрапив до лікарні. Знеболювальний гель, ліки та навіть хірургічні втручання були застосовані, щоб зменшити набряк, перш ніж медикам зрештою вдалося зняти пластину.

Утиск статевого члена, також відомий як удушення статевого члена, відбувається, коли кровопостачання блокується будь-яким предметом або частиною тіла. Це може спричинити некроз статевого члена — рідкісну форму сухої гангрени, яка може призвести до часткової чи повної ампутації.

Нагадаємо, жінка випадково виявила, що у її чоловіка є ще одна дружина завдяки допису незнайомця у Facebook. Також у нього є дитина від іншої.

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