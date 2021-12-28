Тренування під час їжі: у McDonald's поставили велотренажери замість сидінь

У компанії вважають, що велосидіння допоможуть клієнтам впоратися з почуттям сорому через поїдання шкідливого для організму фастфуду.
Китайський McDonald's встановив велотренажери із переробленого пластику замість стільців.
Про це повідомляє Hypebeast.
У кількох ресторанах країни компанія запустила програму Upcycle for Good. Велотренажери вже встановили у двох закладах — у Гуандуні та Шанхаї. За словами керівництва компанії, програма стала реакцією на політику китайської влади щодо зниження викидів вуглецю.
За допомогою вправи на велотренажері у фастфуді можна зарядити мобільні телефони або інші ґаджети. Для цього потрібно активно крутити педалі, адже електроенергія виробляється під час їхнього обертання.
Також у McDonald's вважають, що велосипеди допоможуть клієнтам впоратися з почуттям сорому через поїдання шкідливого для організму фастфуду.
Нагадаємо, що жінка знайшла цілу курячу голову в коробці гарячих крилець відомого фастфуду.
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