Тренування під час їжі: у McDonald's поставили велотренажери замість сидінь

Тренування під час їжі: у McDonald's поставили велотренажери замість сидінь

У компанії вважають, що велосидіння допоможуть клієнтам впоратися з почуттям сорому через поїдання шкідливого для організму фастфуду.

Китайський McDonald's встановив велотренажери із переробленого пластику замість стільців.

Про це повідомляє Hypebeast.

У кількох ресторанах країни компанія запустила програму Upcycle for Good. Велотренажери вже встановили у двох закладах — у Гуандуні та Шанхаї. За словами керівництва компанії, програма стала реакцією на політику китайської влади щодо зниження викидів вуглецю.

За допомогою вправи на велотренажері у фастфуді можна зарядити мобільні телефони або інші ґаджети. Для цього потрібно активно крутити педалі, адже електроенергія виробляється під час їхнього обертання.

Також у McDonald's вважають, що велосипеди допоможуть клієнтам впоратися з почуттям сорому через поїдання шкідливого для організму фастфуду.

Нагадаємо, що жінка знайшла цілу курячу голову в коробці гарячих крилець відомого фастфуду.

Читайте також: