Тренуємо увагу, щоб не було деменції: потрібно знайти лілію серед троянд

Якщо у вас є вільна хвилинка після напруженого дня чи посеред нього, пропонуємо вам тест по картинці на уважність. Такі тести є певною профілактикою хвороби Альцгеймера, тому, що вони тренують пам’ять, концентрують увагу, змушуючи мозок працювати більш напружено, і цим зміцнюють його. Як відомо, хвороба Альцгеймера поступово руйнує нервову систему та мозок, погіршуючи пам'ять, розумові здібності та знижуючи здатність справлятися з щоденними справами.

Тест на уважність та концентрацію

Уважно подивіться на картинку з трояндами та гортензіями. Здається на малюнку не має інших квітів. Але це не зовсім так, серед різноманіття прекрасних троянд та гортензій заховалася лілія. Потрібно знайти її та зробити це за 16 секунд.

Якщо ви знайшли її за цей час, значить з увагою у вас все в порядку і зір гострий.

Якщо відразу знайти лілію не вдалося, відкладіть картинку та через деякий час поверніться до неї.

Кому не вдалося знайти лілію, підказуємо.

Тест на уважність

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