Третина людей прокидається вночі в один і той самий час: учені з’ясували причину

Приблизно третина усіх людей прокидається приблизно в один і той самий час, переважно о 3-4 годині ранку, та почуваються при цьому напрочуд бадьорими. Фахівці зі сну вважають, що такі пробудження часто пов’язані зі стресом.

Про це повідомляє видання IFLScience.

За словами Грега Мюррея, директора Центру психічного здоров’я в Технологічному університеті Свінберна (Австралія), стрес не збільшує кількість нічних пробуджень, але робить їх більш усвідомленими.

Окрім стресу, причиною можуть бути нерегулярний розпорядок дня, надмірне читання негативних новин перед сном (думскролінг), а також брак свіжого повітря.

Прокидання о 3 або 4 годині ранку зумовлене тим, що більшість людей лягають спати між 23:00 і північчю та прокидаються близько 7-8 ранку.

Як пояснила Анесса Дас, заступниця директора Програми медицини сну в Медичному центрі Векснера штату Огайо, протягом ночі чергуються фази швидкого (REM) і не-REM сну, кожна з яких має різний поріг пробудження. З наближенням ранку кількість часу, проведеного у фазі швидкого сну, зростає, роблячи сон легшим і сповненим сновидінь.

Майкл Скаллін, доцент психології та неврології Університету Бейлора в Техасі, припускає, що такі пробудження можуть бути пов’язані з тривожними снами, хоча це не завжди кошмари.

Експерт зі сну Стефані Ромішевскі радить вставати в один і той самий час кожного ранку і лягати спати лише тоді, коли відчуваєте сонливість. Вона також рекомендує отримувати яскраве сонячне світло, займатися фізичними вправами і соціально взаємодіяти, щоб мозок звик, що сон — це нічна справа.

Ще одна порада від фахівців - робити список справ на наступний день перед сном, оскільки це допомагає “звільнити” мозок від незавершених думок і припинити нічні пробудження.

Нагадаємо, багато людей вважають, що під час сну наш мозок вимикається, наче перемикач світла. Проте це уявлення хибне. Навпаки, під час сну наш мозок продовжує активно працювати, намагаючись розшифрувати цей загадковий світ і саме в цей час ми бачимо сни.

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