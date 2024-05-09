Три бажання пари, яка знайшла лампу джина, здійснилися: що вона загадала – фото, подробиці

Щаслива пара отримала шанс обрати між трьома бажаннями або величезною сумою готівки – після того, як знайде лампу джина.

Про це пише Daily Star.

Як у культовому фільмі Діснея "Аладдін", Рон Новак і Мішель Буш протягом двох місяців брали участь у конкурсі, організованому компанією Treasure Games. Заплативши абонентську плату, пара здійснила три поїздки до Далласа, штат Техас, в надії знайти місце, де захована лампа.

І це нарешті сталося після того, як вони витратили додатковий день на полювання під час останньої поїздки. Тепер їм довелося обирати між мільйоном доларів або трьома бажаннями на приблизно таку ж суму. У результаті, пара обрала бажання.

Пара знайшла "лампу джина" / Фото: Treasure Games$/Facebook

Рон сказав, що одне з бажань – зробити пожертву до благодійної організації, яка допомогла йому, коли він був безхатьком: "Для мене це був найбільший подарунок – мати можливість дати їм гроші на це, тому що раніше я був тим, хто брав. Я просто брав, а мені потрібна була допомога і я хотів допомогти".

Їхнє друге бажання було менш благодійним, адже тепер вони є власниками мотелю Southwest, який планують відремонтувати. А третє бажання стало кульмінацією приватного жарту між ними після купівлі фургона Sprinter. Мішель сказала: "Ми купили фургон для собак. Це наш внутрішній жарт".

Пара знайшла "лампу джина" / Фото: Treasure Games$/Facebook

Але пара ще не закінчила з пошуком скарбів, оскільки зараз вона планує запустити власну версію з грошовими призами.

"Це буде коштувати щонайменше $5000. Так, і вона буде набагато легшою, ніж ця – розрахована на вихідні або тиждень", - кажуть вони.

Нагадаємо, жінка ризикнула купити "найдешевшу у світі таємничу коробку" і зірвала джекпот з її вмістом. Вона у захопленні від свого "улову".

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