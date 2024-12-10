Тридцять років болю: історія Карли Льюїс та її боротьба з ендометріозом

Карла Льюїс із Ліверпуля зазнала величезних випробувань через хронічний біль, який почався ще у підлітковому віці і супроводжував її майже все життя. Лікарі більше двадцяти років перекидали її з одного спеціаліста на іншого, недооцінюючи її симптоми та відмовляючись приймати її скарги всерйоз, що змусило жінку засумніватися в бажанні жити.

Як пише видання Daily Star, Карла страждала від нестерпного болю настільки, що поставила під сумнів своє бажання продовжувати життя. Лікарі, замість того, щоб допомогти, відмахувалися від її симптомів, проголошуючи їх “божою карою”, що лише погіршувало ситуацію.

"У мене почалися місячні у віці 12 років, і з самого початку було боляче. Мені настільки ставало погано, що я не могла займатися фізкультурою, мене постійно відправляли зі школи додому, а мої вчителі вважали, що я брешу або перебільшую біль. Я проводила багато часу в ізоляції, якщо могла", –розповідає жінка.

Карла поділилася, що її періоди були настільки болісними, що їй часто доводилося пропускати заняття фізкультурою та виходити зі школи. Її вчителі не вірили їй, вважаючи, що вона бреше або перебільшує. З роками біль лише погіршувався, вона стала відчувати її не тільки під час місячних.

Карла Льюїс

Лікарі, яких вона консультувала, стверджували, що страждання під час місячних — це нормально і радили їй “думати про щось позитивне”. Таке ставлення лише підсилювало її відчуття ізоляції та безпомічності.

З часом Карла стала виступати на караоке у пабах та клубах, намагаючись знайти у цьому відраду, хоча болі час від часу змушували її припиняти виступи та лягати в лікарню.

Врешті-решт Карлу вдалося знайти гінеколога, який уважно її вислухав, швидко поставив правильний діагноз. Виявилося, що 44-річна Карла страждала від ендометріозу четвертої стадії — стану, при якому тканина, схожа на внутрішню оболонку матки, росте поза нею, викликаючи великий біль та інші симптоми. Протягом років Карлі ставили неправильні діагнози та говорили, що нічим допомогти не можуть. Гінеколог організував необхідне лікування, яке значно покращило її якість життя. Це дало їй нову надію та можливість відновити свої захоплення.