Триметровий алігатор заблокував військовий американський літак – фото

Триметровий алігатор забрів на базу ВПС у Флориді і "припаркувався" на злітно-посадковій смузі просто під колесами військового літака.

Про це пише UPI.

База ВПС "МакДілл" в окрузі Гіллсборо опублікувала у Facebook фотографії, на яких зображено алігатора, який пробрався до злітно-посадкової смуги і заповз між колесами шасі літака.

Алігатор / Фото: facebook.com/MacDillAirForceBase

Алігатор / Фото: facebook.com/MacDillAirForceBase

На місце події була викликана Комісія Флориди з охорони риби та дикої природи, яка перевезла алігатора до річки.

"Наш новий зубастий льотчик був переведений до відповідного місця за межами бази. Особлива подяка ВПС за допомогу. Вони думають, що Елвіс відштовхнув цього хлопця від дому", — йдеться у повідомленні з посиланням на знаменитого великого алігатора на ім'я Елвіс, якого часто бачили на базі.

Нагадаємо, у золотистого ретривера народилося суперрідкісне лаймово-зелене цуценя. Власники спершу відчайдушно намагалися його відмити.

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