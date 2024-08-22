Триметровий пітон вистрибнув із туалету та вкусив чоловіка за яєчка – фото

Звичайний похід до туалету закінчився сценою з фільму жахів після того, як на чоловіка напала змія, коли він сів на унітаз.

Про це пише Daily Star.

Танат Тангтеванон із Таїланду був змушений боротися за порятунок своїх статевих органів після того, як величезний пітон вистрибнув з унітазу та вкусив його за інтимні місця.

Тепер, коли його ванна кімната була забризкана кров'ю, таєць звернувся до X, щоб пояснити, як стався інцидент, сказавши: "Вчора, близько 10 ранку, я прокинувся і пішов до туалету, як завжди. Перш ніж сісти на унітаз, я завжди спочатку змиваю, щоб перевірити, чи немає небажаних сюрпризів, і вчорашній день не став винятком. Змивши, я сів, але через декілька хвилин відчув різкий біль у яєчках. Мене щось вкусило. Я нахилився і, на свій жах, схопив змію за шию, ікла якої все ще були в мені".

Пітон в унітазі / Фото: скриншот з відео

Танат зумів витягнути рептилію, міцно стиснувши її в руках. Він продовжив: "Я схопився і одразу її відсмикнув. У той момент я не так відчув біль, оскільки зазнав чистого шоку. Я міцно стиснув шию змії, намагаючись витягнути її з унітазу, але вона була неймовірно сильною і не рухалася з місця. У паніці та люті я помітив поруч туалетний йоржик і почав бити змію з усієї сили. У цьому хаосі я забув, що все ще тримаю змію, тому зрештою вдарив і свої пальці, але тоді я не відчув жодного болю. Я продовжував бити, доки змія не обм'якла, і мені нарешті вдалося її витягнути".

Пітон в унітазі / Фото: скриншот з відео

Оскільки випадки виявлення змій у туалетах, як і раніше, виключно рідкісні, вважається, що вона потрапила туди через мусонну погоду.

Після цього батько однієї дитини викликав охорону, щоб позбутися мертвої рептилії довжиною 3,6 метра. Далі його відвіз до лікарні сусід.

Він написав: "На щастя, зараз зі мною все гаразд, і, якщо вам цікаво, мої яєчка в нормі. Це виявився неотруйний пітон. Вчора я здав кров на аналіз і все гаразд, але сьогодні мені потрібно здати ще один аналіз, щоб переконатись. У мене є декілька ран від укусу змії і від того, що я її висмикував, але нічого серйозного".

Влада Таїланду попередила людей остерігатися змій у сезон мусонів у країні.

Нагадаємо, раніше скорпіон декілька разів вжалив чоловіка за яєчка у готелі. Він прокинувся від сильного болю в паху.

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