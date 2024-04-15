Триповерховий будинок площею майже 1500 квадратів продають всього за $10: у чому каверза (фото)

У Монтані, США, історична простора будівля в стилі іспанської місії, яка функціонувала як лікарня до 1940-х років, виставлена на продаж всього за $10.

Про це пише New York Post.

Втім, каверза полягає в тому, що будівля, що має три поверхи і понад 1500 квадратних метрів, може продаватися, але земля, на якій вона стоїть – ні.

Покупець повинен буде перенести медичний заклад з цієї території в інше місце, як зазначено в оголошенні про продаж нерухомості.

Щоб підсолодити незвичну угоду, продавець пропонує кредит на переїзд у розмірі до 100 000 доларів, щоб допомогти відкласти витрати на переїзд і перехідний період.

Історична лікарня в Монтані виставлена на продаж всього за $10 / Фото: Circa old houses

Це лише крапля в морі з оціночної вартості переїзду та реставрації 113-річної будівлі такого розміру. Лише витрати на реставрацію оцінюються приблизно у 8 мільйонів доларів, повідомляє Missoula Current.

Стара лікарня була побудована на території форту Міссула 1911 року і служила лікарнею до її виведення з експлуатації 1947-го. Лікарі та медсестри лікували пацієнтів, хворих на іспанку 1918 року, дітей, хворих на поліомієліт під час епідемії, а також японських, німецьких та італійських іммігрантів під час Другої світової війни, коли вона слугувала головним шпиталем "Табору утримання іноземців".

Історична лікарня в Монтані виставлена на продаж всього за $10 / Фото: Circa old houses

Після виведення з експлуатації будівлю переобладнали під медичні кабінети, які працювали до 2015 року.

Нинішній власник лікарні запропонував план розвитку, який, як він стверджував, профінансує її реставрацію, але план був відхилений Комісією зі збереження історичної спадщини Міссули, повідомляє місцеве видання.

Забудовник, FAE-Wolf, подав дозвіл на будівництво 16 таунхаусів на приватній території, що прилягає до будівлі лікарні, і планував використати дохід, отриманий від продажу цих будинків, для фінансування її реставрації. Але комісія відмовила у видаванні дозволів через те, що запропонована забудова не відповідає нормам, що стосуються відкритого простору, а також через те, що таунхауси зменшать "виразність історичної будівлі", повідомляє "Current".

FAE-Wolf оскаржив це рішення в Міській раді Міссули, стверджуючи, що воно було упередженим, але рада відхилила його апеляцію.

Історична лікарня в Монтані виставлена на продаж всього за $10 / Фото: Circa old houses

Тепер, якщо не з'явиться зацікавлений покупець, власники нерухомості заявили, що подадуть нові дозволи – цього разу на знесення лікарні.

"З важким серцем компанія FAE-Wolf була змушена підготувати заявку на отримання дозволу на знесення лікарні "Old Post" в мерії Міссули", - йдеться в заяві девелопера проєкту, опублікованій місцевим виданням новин. "Тепер, після 5 років і витрат понад $750 000 на управління майном, сплату податків і зборів, щоб спробувати отримати схвалення нашої пропозиції, у нас немає іншого вибору, окрім як рухатися далі з демонтажем або знесенням лікарні".

Нагадаємо, в Європі можна орендувати мальовниче село з фортецею за $21. В Італії здають в оренду село з фортецею та двома басейнами.

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