Трирічний хлопчик шокував заявою, що загинув під час теракту веж-близнюків 11 вересня – фото

Американські батьки розповіли, як їхній трирічний син заявив, що він загинув під час теракту 11 вересня, і пам'ятає, що був похований під завалами.

Про це пише Daily Star.

За словами Моллі та Ріка, у Кейда завжди було щось надзвичайне, відколи він народився. Свого часу медики сказали, що вони ніколи не зможуть мати дітей, і подружжя почувалося благословенним, що у них народився диво-син. Але вже у віці двох з половиною місяців він намагався ходити і надзвичайно рано досягнув усіх своїх дитячих віх. Навіть його власна бабуся визнала, що він був іншим. "Він був схожий на старого. Він не був схожий на непосидючу дитину. Він просто дивився на тебе так: "Хто ти? Що ти?", - каже вона. За словами матері, до двох років він використовував "дуже складні, розумні слова" і міг "вести розмови з дорослими".

Приблизно у віці трьох років хлопчик почав говорити, що пам'ятає, як помер.

Моллі та Кейд / Фото: LMN

2011 року, розмовляючи з LMN для програми під назвою "Привид всередині моєї дитини", Моллі згадувала: "Я лежала на ліжку, а Кейд почав плакати посеред ночі, а потім прокидався з криками про те, що працює у високій будівлі і з його офісу видно Статую Свободи. Він казав мені, що йому снилося, що він падає разом з будівлею і помирає. Це сюрреалістично, коли трирічна дитина говорить про Нью-Йорк і про смерть. Чесно кажучи, я почала думати чи міг він бути у Всесвітньому торговому центрі? Але величезна частина мене говорила: "Зачекай хвилинку, цього не може бути".

Моллі / Фото: LMN

Батько Кейда, Рік, додав: "Ми нічого йому не показували, він ніяк не міг про це знати. Це було до школи. Це було до дитячого садка".

Сім'я не знала нікого, хто став свідком терористичних атак на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року, а Кейд, який народився 2004-го, ніколи не був у Нью-Йорку.

"Я сприйняла це як дивацтво, але ніколи не думала про це. Я просто думала, що у нього багата уява", - розповіла Моллі в ефірі програми.

Але коли Кейд подорослішав, він став "одержимий літаками" і "божеволів" біля високих будівель.

Його бабуся, Фейрі, сказала: "Кейд був абсолютно скам'янілий від літаків, ніби вони були монстрами. Він не боявся їхнього перебування в повітрі. Скоріше, він боявся того, куди вони летять".

У пари також є відеозапис, як семирічний Кейд їде в машині жвавим містом з високими будівлями. Він каже: "Це моторошно. Я просто не люблю дивитися догори. Я не хотів би заходити в ту високу будівлю, яка схожа на вежі-близнюки. Вона спричиняє багато спогадів, але я туди не піду, ясно?".

Кейд / Фото: LMN

Моллі зізналася, що деякий час виправдовувала поведінку сина, але дійшло до того, що вона "не могла більше це заперечувати". Вона сказала: "Він просто сказав, що був у будівлі, в яку щось влучило, що вона вибухнула, і що він впав. Шматочки раптово склалися разом, як пазл: літаки, високі будівлі. Ця людина була у Всесвітньому торговому центрі".

Кейд розповів продюсерам програми: "Літак врізався у Всесвітній торговий центр, а потім застряг у будівлі. Коли я падав, я був ще живий, а потім на мене посипалися уламки. Я нічого не відчув, тому що я помер".

Моллі почувалася безпорадною, не знаючи, що зробити, щоб допомогти синові пережити ці спогади, і зізналася, що їй "дуже сумно за нього". Він навіть почав просити її змінити його ім'я, наполягаючи на тому, щоб його не звали Кейдом. Він сказав їй, як його звуть, і вона взялася за розслідування.

Вона поділилася історією свого сина на вебсторінці, сподіваючись знайти відповіді, і виявила, що у вежах-близнюках працював і помер чоловік, чиє "життя було схоже на те, що Кейд описує про своє життя і смерть".

"Я була абсолютно шокована. Я знайшла некролог, фотографії, але я ніколи не думала про те, щоб зв'язатися з родиною жертви", - сказала вона. "Продовження діяльності, пов'язаної з 11 вересня, може перервати їхній процес жалоби. Але також, що б ви сказали? Ваш син не загинув, він просто став іншою людиною. Думаю, якби хтось зателефонував мені з такими словами, я б поклала слухавку".

Моллі сказала, що тепер вона знає правду про те, ким був цей чоловік, але додала: "Як мама, я почуваюся дуже безпорадною. Я не можу забути цей спогад. Я не знаю, що робити, не знаю, як це виправити".

Вона описала, що вони з чоловіком "загубилися на роки" через їхню ситуацію, і сказала, що Кейд намагався завести друзів, тому що інші діти називали його брехуном і сміялися з нього. Вчителі також не любили його.

Моллі та Рік додали, що їхнім пріоритетом було допомогти синові "почуватися комфортно у своєму тілі Кейда", зізнавшись, що вони "не проміняли б його ні на що у світі".

Рік / Фото: LMN

"Мені потрібно, щоб він навчився бути Кейдом, навчився знову бути дитиною, навчився сміятися, і я думаю, що ми досягнемо цього, я впевнена", - додала Моллі.

Програма закінчилася новиною про те, що Кейд почав грати у футбольній лізі і покращив своє навчання в школі, але йому все ще сняться сни жахів. Відтоді жодної інформації про Кейда не з'являлося. Зараз йому виповнилося б 20 років.

Моллі та Кейд / Фото: LMN

Після того, як інтерв'ю нещодавно з'явилося на YouTube, багато хто цікавився, як у нього справи, а деякі згадували подібні ситуації зі своїми дітьми, які "переросли" свої "спогади про минуле життя".

Один глядач сказав: "Мій старший син розповідав нам історії про те, що він робив, які речі мав і куди ходив, коли був "старим хлопчиком"... Зрештою, він припинив розповідати нам ці історії і тепер нічого про це не пам'ятає. Але він знав смішну кількість деталей про речі, які 2-4-річна дитина не повинна була знати". Інший прокоментував: "Це неймовірно сумно за будь-яких обставин. Правда це чи ні, але жодна дитина ніколи не повинна мати такого типу тривоги. Я сподіваюся, що все налагодиться для нього і його сім'ї". Ще одна людина написала: "Це як народитися з посттравматичним стресовим розладом. Мені шкода його. Я сподіваюся, що його сім'я знайде йому справжню допомогу. Йому пощастило, що у нього є турботлива сім'я і що він отримав ще один шанс на людське життя".

Нагадаємо, нещодавно чоловік, який опублікував нові кадри теракту 9/11, розповів, як став свідком цього звірства. Кею Сугімото було 24 роки, коли він став свідком однієї з найбільших подій сучасної історії.

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