Трирічний хлопчик втік від батька та застряг в ігровому автоматі – відео

У торговому центрі Квінсленда, Австралія, трирічний хлопчик застряг в ігровому автоматі.

Про це пише Daily Star.

Поки його тато відволікся, малюк хутко побіг до контейнера з іграшками Hello Kitty. І, попри всю драму, батько Ітана, Тімоті Гоппер сказав, що хлопчик "чудово провів час".

"У мене не було можливості відреагувати на це. Неймовірно, як швидко він туди заліз", - сказав Гоппер. "Я спостерігав за ним, а потім розмовляв зі своїми дітьми. Він відчинив дверцята, а потім протягом секунди заліз до машини, і дверцята за ним зачинилися".

Він сказав, що його син подумав, що він "цар гори", коли стояв за склом.

"Я не міг утриматися від сміху, думаючи, як це сталося. Йому не було боляче, йому не було сумно, тому легко посміятися, коли він добре проводив час. Але потім до мене дійшла реальність – як мені його витягнути".

Чоловік зателефонував своєму батьку, який не дуже допоміг. Тоді він звернувся до поліції.

Старший констебль Стюарт Павер сказав, що порятунок був першим за його 11-річну поліцейську кар'єру. Копи розбили скло, перш ніж допомогти Ітану вийти.

"Він був більш схвильований тим, що збирався отримати обійми від поліцейського", - сказав Гоппер.

"Ми ведемо переговори з постачальником, щоб розглянути, які заходи можна вжити, щоб уникнути повторення подібного", - сказав представник торгового центру.

Нагадаємо, бізнесвумен таємно встановила GPS-трекери на поліцейські машини. Відомо, яким був її хитрий план.

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