Триває майже 100 років і досі незавершений: що відомо про найповільніший у світі експеримент

Найповільніший у світі науковий експеримент розпочався далекого 1927 року і досі триває.

Про це пише LADbible.

Експеримент із падінням із висоти потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліший лабораторний експеримент. Створений в Університеті Квінсленду в Брісбені, Австралія, цей експеримент був поставлений професором Томасом Парнеллом, щоб довести студентам, що деякі речовини, які здаються твердими, насправді такими не є. Натомість вони є неймовірно в'язкими рідинами.

В'язкість – це науковий термін, що означає, наскільки рідина не піддається течії або руху. Вода, наприклад, зовсім не в'язка. З іншого боку, клей дуже в'язкий. Рідина, про яку йдеться, була чимось під назвою пек, що є похідним дьогтю. Відомий як найгустіша у світі рідина, він колись навіть використовувався для гідроізоляції човнів, попри те, що не був твердою речовиною.

Найповільніший науковий експеримент / Фото: University of Queensland

Пояснення експерименту з падінням

Щоб розпочати експеримент, професор Парнелл нагрівав зразок пеку, перш ніж налити його в скляну воронку. Потім він дав йому охолонути, а потім залишив на три роки для застигання. Перенесемося у 1930 рік, і професор відрізав ніжку воронки. Відтоді смола повільно капала з воронки протягом 88 років.

Згідно з Університетом Квінсленду, експеримент був поставлений лише як демонстрація, тому немає жодних конкретних умов, в яких зберігається смола, а це означає, що на неї впливали такі фактори, як зміна температури в різні пори року.

Найповільніший науковий експеримент / Фото: University of Queensland

Скільки разів вона падала

На сьогодні було дев'ять падінь за майже 100 років від початку експерименту. В середньому, кожне десятиліття відбувалося по одному падінню. Остання крапля впала у квітні 2014 року, коли восьма і дев'ята краплі об'єдналися і впали разом.

Професор Ендрю Вайт, який керував експериментом на цьому етапі, ухвалив рішення замінити склянку з вісьмома краплями, що впали до того, як дев'ята встигла повністю злитися. Але при цьому дно експериментальної банки похитнулося і відірвало дев'яту краплю. Експеримент триває й досі, а 10-та крапля, як очікується, впаде в будь-який момент до кінця 2020-х років.

Нагадаємо, що відомо про один із найстрашніших методів катування в історії – облизування до смерті. На щастя, цей метод тортур більше не використовується.

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