Чим підживити троянди в період бутонізації? / © Pexels

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Основні правила підживлення троянди плетистої

Садівники зарараховують троянду до примхливих рослин, адже вона потребує особливого догляду, щоб рясно і довго квітнути. В різні періоди розвитку трояндам потрібні різні речовини:

азот — прискорення росту зелені;

мікроелементи — зміцнення імунної системи;

залізо і калій — захист від хвороб, краще утримування вологи;

фосфор — збільшення кількості бутонів, для зимування;

органіка — отримання корисних для зростання речовин.

Уперше троянду підгодовують навесні, до того, як з'являться перші листочки. Потім вносять добрива під час зав'язування бутонів, третє підживлення допомагає поповнити запас необхідних мікроелементів. Востаннє добрива вносять восени, щоб кущі легко перезимували.

Чим підживити троянду навесні в період бутонізації

Щоб отримати рясне квітіння, в період зав'язування бутонів, потрібно вносити таке добриво (одне з переліку):

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коров'як;

курячий послід;

аміак;

дріжджі.

Ці компоненти, коли потрапляють у ґрунт, привертають увагу дощових черв'яків, що розпушують землю. Після цього коріння троянд будуть краще засвоювати корисні речовини і кисень.

Як підгодувати троянди дріжджами

Якщо вчасно внести в ґрунт цю речовину, то троянди перестануть хворіти, будуть швидко рости, їхні коріння стануть здоровими, а кількість бутонів збільшиться.

Також фахівці рекомендують вносити дріжджі під час висаджування троянди, щоб коренева система швидше адаптувалася до нового місця. Дріжджі вносять лише в прогріту землю, інакше від них не буде користі.

Як приготувати розчин: в трилітровій банці води розводять один пакетик сухих дріжджів. Потім додають ще 100 г цукру і ретельно перемішують. Розчин потрібно поставити у тепле місце на 1 добу. Після цього одну склянку розчину додають у 10 літрів води і поливають ним ґрунт навколо куща. Готове добриво можна зберігати у холодильнику не більше 1 тижня.

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Коров'як для троянд

Коров'як може стати чудовою альтернативою будь-яким комплексним добривам, адже в ньому міститься майже весь комплекс мінеральних речовин, що потрібні цим рослинам. Додають коров'як перед самою бутонізацією для рясного квітіння. Вносять його лише в рідкому вигляді. Для цього потрібно взяти одну частину коров'яка і розчинити його у п'яти частинах води. Ємність з сумішшю потрібно нещільно накрити кришкою і залишити на тиждень. Розчин потрібно щодня перемішувати.

Перед внесенням у ґрунт розчин потрібно розвести з водою у співвідношенні 1:3. Якщо ви збираєтесь обприскувати кущики, тоді потрібно розвести у пропорції 1:5, а потім обов'язково процідити.

Курячий послід як добриво для троянд

Найпростіший і найдоступніший засіб для підживлення плетистої троянди, який збільшить бутони у розмірі і подовжить квітіння. Фахівці рекомендують вносити курячий послід не частіше трьох разів на літо. Щоб приготувати розчин, беруть 10-літрове відро води, розводять одну купку посліду. Важливо ретельно перемішати, щоб всі гранули розчинилися. Потім кущики поливають під корінь.

Як підживити троянди аміаком

Аміак вважають найкращим добривом через високий вміст в ньому азоту. Вносять його навесні чи на початку літа. Якщо вносити аміак під корінь, тоді 25 мл речовини розводять у 10 літрах води.

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Щоб обприскати аміаком кущик з пульверизатора, в літровій банці потрібно розвести одну чайну ложку речовини. Роблять це вранці і ввечері, під прямим сонячним промінням краще троянди не обробляти.

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